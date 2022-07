Xetra-Aktienkurs ATOSS Software-Aktie:

149,40 EUR +2,33% (28.07.2022, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs ATOSS Software-Aktie:

148,20 EUR +1,51% (28.07.2022, 10:30)



ISIN ATOSS Software-Aktie:

DE0005104400



WKN ATOSS Software-Aktie:

510440



Ticker-Symbol ATOSS Software-Aktie:

AOF



Kurzprofil ATOSS Software AG:



Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus.



ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 12.000 Kunden in 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com. (28.07.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ATOSS Software weiter auf Wachstumskurs - AktienanalyseDie Münchener ATOSS Software (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) ist dank einer starken Nachfrage nach Personalplanungssoftware weiter auf Wachstumskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In den ersten sechs Monaten sei der Umsatz um 17 Prozent auf 53,6 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geklettert. Das Geschäft mit Cloud- und Abo-Produkten habe dabei um 72 Prozent zugelegt. Das Unternehmen sehe sich daher auf einem guten Weg, den Umsatz 2022 wie prognostiziert um 13 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 110 Mio. Euro zu steigern. Das hohe Wachstum habe allerdings seinen Preis: Wegen höherer Kosten sowohl im Bereich Forschung und Entwicklung als auch beim Personal sei im ersten Halbjahr vom Umsatz als operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 26 Prozent nur genauso viel wie im Vorjahreszeitraum geblieben. Auch der Gewinn habe bei 8,3 Mio. Euro stagniert. An der Börse seien die Zahlen dennoch gut angekommen.Die Münchener hatten bereits zu Jahresbeginn höhere Investitionen in Vertrieb und Entwicklung angekündigt - und Anleger daher auf einen Margenrückgang von 28 auf 25 Prozent eingestimmt. Diese Prognose habe man nun bestätigt. Und glaube man dem Unternehmen, handle es sich dabei ohnehin lediglich um einen temporären Effekt. Die zunehmende Cloud-Fokussierung sowie eine verstärkte internationale Ausrichtung sollten dem Konzern bis 2025 nicht nur ein jährliches Umsatzplus von 13 bis 17 Prozent einbringen, sondern am Ende auch eine operative Marge von 30 Prozent.Die meisten Analysten würden die ATOSS Software-Aktie daher für deutlich zu niedrig bewertet halten. Im Schnitt liegen die Kursziele mit 181 Euro rund 25 Prozent über dem aktuellen Stand, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2022)Börsenplätze ATOSS Software-Aktie: