ATOSS Software plane derweil einen Aktiensplit. Dem vorausgehen solle eine Kapitalerhöhung um knapp 8 Millionen Euro. Die Aktie gab daraufhin um 1,1 Prozent nach, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu ATOSS Software. (Analyse vom 08.03.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ATOSS Software AG:



Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus.



ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 15.600 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Schmitz Cargobull, SIXT, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com (08.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ATOSS Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht habe dem DAX am Freitag keinen neuen Schwung gebracht. Der seit dem Morgen schwächelnde deutsche Leitindex habe es nach den Jobdaten nur leicht über die Gewinnschwelle geschafft und sei letztlich doch 0,16 Prozent tiefer bei 17.815 Punkten ins Wochenende gegangen. Nach dem am Vortag erreichten DAX-Rekord hätten sich die Anleger offenbar zunächst nicht weiter vorgetraut. Auf Wochensicht habe ein Plus von rund 0,5 Prozent gestanden.Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners habe die Jobdaten aus den USA aber als positiv für die Finanzmärkte gewertet: "Der Arbeitsmarktbericht enthält nichts, was die erste Zinssenkung der FED weiter nach hinten verschieben könnte. Und das ist aktuell das einzige, worum es an den Börsen geht." Insbesondere mit dem niedrigen Lohnwachstum im Februar könne die US-Notenbank sicherlich gut leben. Der Anstieg der Stundenlöhne sei bisher ein Dorn im Auge der US-Währungshüter gewesen.Damit ende die Handelswoche trotz wenig Bewegung im DAX mit zunehmender Hoffnung auf bald sinkende Zinsen. Aus den Auftritten von US-Notenbank-Chef Jerome Powell und der EZB hätten die Investoren zuletzt erste Zinssenkungen im Juni herausgelesen. So sei es bisher auch am Markt erwartet worden. Dies habe die Rekordjagd im DAX am Donnerstag wieder angefacht und den Leitindex auf ein Hoch bei gut 17.879 Punkten getrieben.Bei den Unternehmen habe ein massiver Kurseinbruch von 42,1 Prozent bei HelloFresh für Aufsehen gesorgt. Anleger hätten die Papiere aus dem Depot geworfen, nachdem der Kochboxen-Lieferant wegen der Konsumzurückhaltung am Vorabend seine Mittelfristziele bis 2025 kassiert habe. Zudem rechne das Management des MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Konzerns für 2024 mit einem Einbruch des bereinigten operativen Gewinns. Analysten hätten von einem weiteren Schlag für die Glaubwürdigkeit der Konzernführung gesprochen. In der Pandemie sei der Aktienkurs noch davon beflügelt worden, dass viele Menschen Essen nach Hause bestellt hätten.Symrise habe sich an die DAX-Spitze gesetzt. Die Aktie des Duftstoffe- und Aromenherstellers habe mit 2,2 Prozent Aufschlag an ihren zuletzt guten Lauf angeknüpft. Symrise habe in dieser Woche mit Jahreszahlen und seinem Ausblick für das laufende Jahr überzeugt. Am DAX-Ende habe der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall dem jüngst erreichten Rekordhoch Tribut gezollt und 3,4 Prozent tiefer notiert.Beiersdorf habe von einer positiven Analystenstudie profitiert und sei um 1,6 Prozent gestiegen. Die US-Bank JP Morgan habe die Aktien mit Blick auf die Mitte April anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt.Im Nebenwerte-Index SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ) sei der Kurs von SÜSS MicroTec um 7,9 Prozent gefallen. Analyst Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser IB habe nach der Kursrally der vergangenen Monate seine Kaufempfehlung gestrichen. Sein unverändertes Kursziel von 44 Euro sei inzwischen fast erreicht worden.