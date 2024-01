Börsenplätze ATOSS Software-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ATOSS Software-Aktie:

253,50 EUR +3,47% (31.01.2024, 15:33)



Tradegate-Aktienkurs ATOSS Software-Aktie:

254,00 EUR +3,89% (31.01.2024, 15:49)



ISIN ATOSS Software-Aktie:

DE0005104400



WKN ATOSS Software-Aktie:

510440



Ticker-Symbol ATOSS Software-Aktie:

AOF



Kurzprofil ATOSS Software AG:



Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus.



ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 15.600 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com (31.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ATOSS Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarespezialisten ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe im Schlussquartal 2023 bessere Geschäfte gemacht als erwartet. Die Dividende solle nun kräftig aufgestockt werden. Im neuen Jahr gehe Vorstand Andreas Obereder zudem nun von etwas mehr Erlös aus als bisher avisiert. Die ATOSS Software-Aktie markiere den vierten Tag in Folge neue Rekordstände.ATOSS sei auf die Entwicklung und den Vertrieb von Anwendungssoftware im Bereich des strategischen Managements von Arbeit und Zeit spezialisiert. Die Lösungen zur bedarfsoptimierten Personaleinsatzplanung seien gefragt. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz um ein Drittel auf 151,2 Mio. Euro gestiegen. Davon seien 51,8 Mio. Euro als Gewinn vor Zinsen und Steuern hängengeblieben, ein Anstieg um gut zwei Drittel. Die entsprechende Gewinnmarge habe bei 34 Prozent gelegen, sieben Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Vor allem hohe Einmalbeiträge aus dem Softwarelizenzgeschäft hätten die Marge nach oben getrieben.Unterm Strich sei der Nettogewinn um 85 Prozent auf 35,8 Mio. Euro geklettert. Basierend auf der langfristigen Dividendenpolitik mit einer angestrebten Ausschüttungsquote von drei Vierteln des Nettogewinns wolle ATOSS den Aktionären eine Dividende von 3,37 Euro/Aktie vorschlagen. Im Vorjahr habe der Konzern insgesamt 2,83 Euro ausgeschüttet, darin sei eine Sonderdividende von einem Euro enthalten gewesen.Die ATOSS Software-Aktie habe in diesem Jahr bereits über 20 Prozent an Wert zulegen können. Seit Ende 2019 habe sich der Wert mehr als verdreifacht. Kein Wunder, dass der Titel zu den Lieblingen institutioneller Investoren gehöre, obwohl das Papier mit einem 2024er-KGV von 60 mittlerweile alles andere als günstig bewertet sei. "Qualität hat eben ihren Preis", so der Tenor in Finanzkreisen. Bei aller Euphorie, die Bäume würden auch bei ATOSS nicht in den Himmel wachsen.Wer noch dabei ist, sollte Gewinne einstreichen und/oder diese mit einem engen Stopp absichern, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link