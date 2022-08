Borsa Italiana-Aktienkurs AS Roma-Aktie:

Kurzprofil AS Roma SpA:



AS Roma SpA (ISIN: IT0001008876, WKN: 938439, Ticker-Symbol: RO9, Borsa Italiana-Symbol: ASR, NASDAQ OTC-Symbol: ASRAF) ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich der professionellen Sportstätten tätig ist. Das Unternehmen ist im Betrieb und Management der AS Roma Fußballmannschaft tätig. Die Gesellschaft ist u.a. an der Organisation von Fußballspielen beteiligt, zu denen der Ticketverkauf, der Verkauf von Fernseh- und Radiorechten für die Spielübertragungen und Rechte an der Marke gehören. (05.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AS Roma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AS Roma SpA (ISIN: IT0001008876, WKN: 938439, Ticker-Symbol: RO9, Borsa Italiana-Symbol: ASR, NASDAQ OTC-Symbol: ASRAF) unter die Lupe.In den vergangenen Jahren habe im Vergleich der beiden Stadtrivalen Lazio gegenüber dem AS Rom meist die Nase vorne gehabt. AS Rom habe jedoch zuletzt mehrfach positive Schlagzeilen schreiben können. So sei im Vorjahr den damals noch neuen Eigentümern, der Familie Friedkin aus den USA, die Verpflichtung von Star-Coach José Mourinho gelungen. In der Liga habe sich der Club im Vergleich zur Saison 2020/21 zwar zunächst nur um einen Rang auf Platz 6 verbessert, doch der Erfolg in der neu gegründeten European Conference League habe für ein Ausrufezeichen und für großen Jubel im "roten Teil" der Stadt gesorgt.Auch der Coup, den argentinischen Star-Stürmer Paulo Dybala ablösefrei von Juventus Turin zu verpflichten, sei euphorisch bejubelt worden. Zusammen mit weiteren cleveren Transfers wie z.B. dem des Defensiv-Strategen Nemanja Matic dürfte Mourinhos Team in dieser Saison eine ernsthafte Rolle beim Kampf um die ersten vier Plätze, die zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würden, spielen.Die AS Roma-Aktie sei zuletzt richtig stark gelaufen. Dies habe auch - wieder einmal - an den Gerüchten gelegen, wonach die Friedkins die Aktie durch ein lukratives Angebot zur Komplettübernahme von der Börse nehmen könnten. Die Bilanz von AS Rom sei schwach, das Eigenkapital sogar negativ (!), das Risiko also hoch - dennoch würden die Chancen auf ein nachhaltiges sportliches Comeback des Hauptstadtvereins stetig weiter steigen. Gepaart mit der Fantasie durch die Friedkins werde aus der AS Roma-Aktie eine heiße Wette für Mutige, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2022)Börsenplätze AS Roma-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AS Roma-Aktie:0,454 EUR +1,34% (05.08.2022, 09:03)