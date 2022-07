Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (11.07.2022/ac/a/a)



Anleger sollen sich um ASML keine Sorgen machen. Zuletzt komme zwar der Druck aus den USA, dass man für die chinesischen Produzenten weniger exportieren sollte, was die Aktie belaste. Für die Zukunft des Herstellers von Chipproduktionsmaschinen kann man aber sicher sein, denn ASML ist für die Branche einfach zu wichtig, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.07.2022)