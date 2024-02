Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ASML-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

822,30 EUR +2,19% (01.02.2024, 21:49)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

812,50 EUR +1,79% (01.02.2024, 17:39)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (01.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Investmentbank Jefferies habe ihre "Global Best Ideas" für das Jahr 2024 vorgestellt. Unter anderem sei die Auswahl auf Prudential gefallen, ein in Großbritannien börsennotierter Lebensversicherer mit Fokus auf Asien. Das Unternehmen habe einen starken Umsatzanstieg verzeichnet, wobei die Jahresprämien in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 um 40% gegenüber dem Niveau vor der Pandemie 2019 gestiegen seien.Die Analysten von Jefferies würden davon ausgehen, dass Prudential trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit auf dem chinesischen Festland weiterhin Marktanteile hinzugewinnen werde. Darüber hinaus wolle der neue Vorstandsvorsitzende von Prudential, Anil Wadhwani, das zukünftige Geschäft in Richtung Indien und Afrika diversifizieren.Die Investmentbank prognostiziere, dass die Prudential-Aktie in den nächsten zwölf Monaten um 118 Prozent auf 18.000 Britische Pence steigen werde.Ein weiterer Favorit von Jefferies sei der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba. Das Unternehmen habe vor kurzem organisatorische Änderungen unter dem neuen CEO Eddie Wu bekannt gegeben. In einer Kundenmitteilung vom 30. Januar hätten die Analysten von Jefferies erklärt, dass das chinesische Unternehmen mit der Übernahme der Leitung der Alibaba-Plattformen Tmall und Taobao durch Wu "Synergien freisetzen und KI-Innovationen vorantreiben werde". Das Kursziel laute 17 Dollar.Auch der Hersteller von Halbleiteranlagen ASML befinde sich unter den "Top Picks" von Jefferies. Die Experten sähen einen zyklischen Aufschwung im Speicher- und Chipsektor, wobei die Einnahmen von ASML bis 2025 um 25 Prozent steigen würden. Jefferies sei der Ansicht, dass die Besorgnis über US-Exportbeschränkungen für Verkäufe nach China übertrieben sei. Die Investmentbank halte die aktuelle Bewertung von ASML mit dem 33fachen des voraussichtlichen Gewinns für zu niedrig, da sie ein Gewinnwachstum von 49 Prozent in den nächsten zwei Jahren prognostiziere.Zu guter Letzt würden die Experten die Aktie von DexCom zu ihrem Favoritenkreis zählen. Die Aktien des Medizinprodukteherstellers DexCom würden laut Jefferies in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich um 33 Prozent steigen. Die Analysten der Bank würden ihre optimistische Haltung gegenüber der Aktie unter anderem mit dem wachsenden Gesamtmarktpotenzial von DexCom im Bereich der Diabetesbehandlung begründen und Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Wachstums von Medikamenten gegen Fettleibigkeit zurückweisen. Laut einer Mitteilung der Bank an ihre Kunden ist "der Diabetesmarkt nach wie vor groß und unzureichend durchdrungen", so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2024)