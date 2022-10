Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (21.10.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) weiterhin zu kaufen.Im abgelaufenen Quartal habe man den Umsatz sowohl bei den Anlagenverkäufen als auch bei den Einnahmen durch Services vor Ort steigern können. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der Gesamtumsatz von EUR 5,24 Mrd. um 10% auf EUR 5,78 Mrd. gewachsen. Damit sei man auch recht komfortabel über den Erwartungen von EUR 5,41 Mrd. zu liegen gekommen. Mit einem Gewinn von EUR 1,70 Mrd. habe man die Schätzungen der Analysten von EUR 1,42 Mrd. ebenfalls übertreffen können.Im Ausblick für das kommende Quartal rechne der Konzern bei einer Bruttomarge von 49% mit Umsätzen in der Spanne von EUR 6,1 Mrd. bis EUR 6,6 Mrd. Komme man in der Mitte der Erwartungen zu liegen, ergebe sich daraus ein Gesamtjahresumsatz von EUR 21,1, was einem Wachstum von 13,4% entsprechen würde.Zwar liege dies unter dem zu Jahresbeginn angedachten Wachstum von 20%, der Grund dafür seien allerdings keine Umsatzausfälle, sondern nur Verschiebungen ins nächste Jahr. Es werde weiterhin ein Rekordwert an verkauften Anlagen erwartet, jedoch nähmen Kunden vermehrt das Fast-Shipment Programm in Anspruch. Hierbei würden Anlagen auf Wunsch verfrüht ausgeliefert und erst vor Ort getestet sowie abgenommen. Da ASML die Umsätze erst verbuche, wenn die Maschine vollständig getestet sei, gehe man nun davon aus, dass sich EUR 2,2 Mrd. (zuvor: EUR 1,8 Mrd.) an Erlösen ins Jahr 2023 verschieben würden. Die Nachfrage nach Chip-Belichtungsmaschinen generell sei jedoch nach wie vor hoch, was an der Anzahl der Auftragseingänge im letzten Quartal zu erkennen sei. Aktuell betrage der Wert der eingegangenen und bestätigten Bestellungen EUR 8,290 Mrd. - abermals ein neuer Höchstwert.Auch für die Zukunft scheine an ASML kein Weg vorbeizuführen. Der Aufbau der globalen digitalen Infrastruktur mit säkularen Wachstumstreibern wie 5G, Künstlicher Intelligenz und High Performance Computing-Lösungen treibe die Nachfrage sowohl für den Logic-Bereich (u.a. Prozessoren, Controller- und Grafik- Chips), als auch für Memory (Speicherchips). Bei der Herstellung dieser Chips stelle Lithographie eine Schlüsseltechnologie für die Aufrechterhaltung von "Moore's Law" (Verdoppelung der Transistoren pro Flächeneinheit innerhalb eines Zeitraums von 18 bis 24 Monaten) dar. ASML habe seine Mitkonkurrenten deutlich hinter sich gelassen und verfüge über eine De-facto-Monopolstellung bei der EUV (Extreme Ultra Violet)-Technologie.Kürzlich habe die US-Regierung neue Sanktionen gegenüber China verhängt. Demnach dürften Unternehmen, die amerikanische Bestandteile verwenden würden, kein Equipment mehr nach China liefern, das zur Produktion oder Verarbeitung von Chips unter 16 Nanometer diene. Im Falle ASML beträfe dies die DUV (Deep Ultra Violet)-Systeme, welche derzeit nach China geliefert würden. Der Unternehmensleitung zufolge würden die neuen Sanktionen ASML nur indirekt berühren, da der Bestandteil an US-Technologie nur minimal sei und auch andere Kriterien nicht zuträfen. Jedoch werde für das Jahr 2023 ein negativer Einfluss von 5% auf den Backlog erwartet, da Kunden teilweise direkt davon betroffen sein könnten und so die Nachfrage sinke.ASML habe im abgelaufenen Quartal abermals auf ganzer Linie überzeugen können. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hätten die Erwartungen übertroffen werden können. Der neue Rekordwert bei den eingegangenen Aufträgen unterstreiche den positiven Trend. Auch in Zukunft werde im Kontext der digitalen Weiterentwicklung bei Themen wie 5G, künstlicher Intelligenz oder High-Performance Computing kein Weg an den EUV-Maschinen von ASML vorbeiführen. ASML stelle für die Analysten der RBI eine der ganz wenigen Wachstums- und gleichzeitig Qualitätsfirmen im europäischen Technologiesektor dar.Einzig der weltweit zu erwartende konjunkturelle Abschwung und mögliche weitere Sanktionen würden das Gesamtbild trüben. Dies spiegele sich jedoch bereits einerseits im Kursabschlag von 36% seit Jahresbeginn und andererseits in den zurückgegangenen Konsensschätzungen für das Jahr 2023 wider.Konsequenterweise passt Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sein Kursziel von EUR 590 auf EUR 550 an und bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die Aktie von ASML. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zur Peergroup berücksichtige. (Analyse vom 21.10.2022)