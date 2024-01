Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

811,80 EUR +4,64% (25.01.2024, 17:38)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (26.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ASML-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) charttechnisch unter die Lupe.Bei der ASML-Aktie liege derzeit eine der Lieblingschartkonstellationen der Analysten vor. Doch der Reihe nach: Die Kursentwicklung seit Anfang 2023 könne mittlerweile als klassische Schiebezone interpretiert werden. Der Ausbruch aus der Tradingrange zwischen 540 EUR und knapp 700 EUR sei jüngst mit deutlichem Rückenwind seitens verschiedener Indikatoren (z. B. MACD, RSL) erfolgt. Was aber noch wichtiger sei: Das jüngste Aufwärtsgap (690,50 EUR zu 697,60 EUR) unterstreiche die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Rein rechnerisch halte der beschriebene Ausbruch ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 150 EUR bereit. An dieser Stelle werde es interessant, denn dieses Kurspotenzial reiche aus, um nachhaltig in "uncharted territory" jenseits des alten Allzeithochs vom November bei 777,50 EUR vorzustoßen. Im Erfolgsfall bilde die Kursentwicklung der vergangenen drei Jahre eine zweite, größere Schiebezone zwischen 400 EUR und 770 EUR, wodurch übergeordnet genau das verschachtelte Kursmuster entstehe. Bildlich gesprochen, handele es sich also um eine Situation, in der eine Chartformation ein hinreichendes Potenzial verspreche, um eine zweites Chartmuster zu vervollständigen. Als Absicherung biete sich indes das o. g. Gap an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:794,90 EUR -0,84% (26.01.2024, 08:47)