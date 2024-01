Börsenplätze ASML-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

666,20 EUR -2,80% (02.01.2024, 17:44)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

664,10 EUR -2,58% (02.01.2024, 17:29)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (02.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Mit Milliardensubventionen treibe China den Aufbau der heimischen Chip-Industrie voran. Da Halbleiter auch einen militärischen Nutzen haben könnten, versuche die USA den zügigen Fortschritt zu verhindern. Ins Kreuzfeuer aus gegenseitigen Handelsbeschränkungen sei jüngst auch wieder der Anlagenbauer ASML geraten.Etwa 17 Mrd. USD pumpe die chinesische Regierung jährlich in den heimischen Halbleiter-Sektor. Laut eigenen Angaben mit Erfolg - zwischen 2017 und 2022 habe sich die inländische Chip-Produktion verdoppelt. Dennoch würden Marktforscher schätzen, dass die Selbstversorgerquote nur bei etwa 20% liege. Weit weg vom Ziel der Regierung, bis 2025 eine Quote von 70% zu erreichen.Die Exportbeschränkungen der US-Regierung, welche zuletzt im Oktober noch einmal verschärft worden seien, würden dabei den Ausbau der heimischen Produktion erschweren. Das gelte insbesondere, da sich auch andere westliche Länder der US-Strategie anschließen würden, um den Fortschritt Chinas bei der Schlüsseltechnologie zu verhindern.Immerhin: Die Beschränkungen sollten laut ASML die Finanzprognosen für 2023 nicht negativ beeinflussen. Langfristig würden sich die Anleger aber zu Recht Sorgen machen. Denn im vergangenen dritten Quartal sei China der größte Markt für den Anlagenbauer gewesen - mit einem Umsatzanteil von 46% . Dass das Management auch hier versuche, die Bedenken zu zerstreuen und durch die Exportbeschränkungen keine materiellen Belastungen für die Jahre 2025 bis 2030 erwarte, könne nicht wirklich beruhigen.Der Technologiestreit zwischen den USA und China bleibe für ASML das größte Risiko für die künftige Umsatzentwicklung. Auf den jüngsten Teilwiderruf der Exportlizenz reagiere der Markt verständlicherweise sensibel. Die Aktie von ASML verliere rund 2,6%. Anleger sollten die Kursgewinne absichern und nach dem guten Lauf der Aktie den Stopp der "Aktionär"-Empfehlung auf 535 Euro nachziehen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link