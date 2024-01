Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (15.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Einige Analysten hätten sich in den vergangenen Handelstagen sehr positiv zur ASML-Aktie geäußert. Teilweise seien die Kursziele sogar kräftig angehoben worden. Das Konsensziel sei dabei auf 712 Euro gestiegen und verspreche auch nach der 2023er-Rally weiteres Kurspotenzial.Ob die China-Risiken hinreichend eingepreist seien, könne dahingestellt bleiben, wenn weiterhin ein starker Aufwärtszyklus den Sektor nach oben treibe. ASML könnte am Tiefpunkt seines Auftragsbuchzyklus angekommen sein, was für 2024 mehr Geschäft und mehr Wachstum spreche. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze ASML-Aktie: