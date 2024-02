Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (16.02.2024/ac/a/a)



Nach der starken Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen kam es bei der Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) zuletzt zu einem volatilen Kursverlauf.

Rückblick: Die Aktie von ASML Holding N.V. sei in der zweiten Januar-Hälfte in eine starke Aufwärtsbewegung übergegangen und habe dabei innerhalb von vier Wochen 34,9% an Wert zugelegt. In der Spitze seien die Notierungen zum Wochenstart sogar bis auf das neue Rekordhoch bei 880,20 EUR gestiegen, bevor die Kurse am Dienstag auf 815,60 EUR zurückgesetzt hätten. Das zwischenzeitliche Tagesminus von 7,1% hätten die Papiere bis zum Handelsschluss jedoch auf 3,1% eindämmen können, womit im Chart eine markante Tagesumkehr entstanden sei.

Ausblick: Nach der Gegenreaktion am Dienstag und der Stabilisierung zur Wochenmitte (+0,3%) sei die Aktie von ASML Holding N.V. gestern bis auf 872,90 EUR gestiegen, habe das Tageshoch allerdings nicht bis zur Schlussglocke halten können.

Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne der erste Widerstand jetzt am gestrigen Intraday-Top bei 872,90 EUR festgemacht werden. Darüber hätten die Kurse Platz für einen Anstieg bis auf 877,60 EUR, womit die Abwärtslücke vom Dienstag vollständig geschlossen wäre. Danach würde dann bei 880,20 EUR das aktuelle Rekordhoch warten. Gelinge dort der Break, könnte es zu einem Hochlauf an die runde 900er Schwelle kommen.