Börsenplätze ASML-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

566,30 EUR -3,62% (19.04.2023, 09:10)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

566,50 EUR -3,75% (19.04.2023, 09:10)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (19.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Der niederländische Hersteller von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie, ASML, habe heute Früh seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 präsentiert. Mit einem Umsatz von rund EUR 6,7 Mrd. habe man sich im Vergleich zum letzten Quartal um 4,9% steigern können. Der Analystenkonsens, der bei EUR 6,3 Mrd. gelegen habe und von einem Umsatzrückgang ausgegangen sei, sei somit übertroffen worden. Der Gewinn habe entgegen den Erwartungen ebenfalls gesteigert werden können und folglich mit EUR 4,96 je Aktie ebenfalls über dem Konsens von EUR 4,14 gelegen - eine Steigerung von 7,8% im Vergleich zum Q4 des Vorjahres.Auf der Nachfrageseite habe jedoch nun auch bei ASML eine Abkühlung eingesetzt. Während im vorangegangenen Quartal noch eingegangene und bestätigte Bestellungen (Net Bookings) im Wert von EUR 6,3 Mrd. zu Buche gestanden hätten, würden diese "nur" mehr EUR 3,8 Mrd. betragen - somit seien wieder mehr Bestellungen verarbeitet worden als eingegangen seien. Hier sei jedoch zu erwähnen, dass die vorherigen Bestellwerte von einem sehr hohen Niveau infolge der weltweiten Chipkrise kämen. Dennoch sei im Vorfeld mit einer deutlich besseren Auftragslage gerechnet worden.Für das zweite Quartal 2023 bestätige das Management das erwartete Umsatzwachstum von 25% und eine leichte Verbesserung der Bruttomarge in Richtung 51%. Im kommenden Quartal solle der Umsatz in einer Spanne zwischen EUR 6,5 Mrd. und EUR 7,0 Mrd. liegen, wobei die Analystenschätzungen derzeit von einem pessimistischeren Umsatzverlauf in Q2 ausgehen würden. Die Gesamtnachfrage übersteige laut ASML noch immer die Kapazitäten für dieses Jahr, derzeit bestehe ein Auftragsbestand von über EUR 38,9 Mrd. Der Fokus liege weiterhin auf der Maximierung der Systemleistung und Ausweitung der Produktion.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity