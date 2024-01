Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (26.01.2024/ac/a/a)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von BofA Securities:Didier Scemama, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) nach den Q4-Ergebnissen weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 798 USD auf 949 USD.Das Quartal habe einen "überragenden Auftragseingang" gesehen und der Kommentar des Managements zum Earnings Call sei "zuversichtlich" gewesen, so der Analyst. Der Umsatz der ASML-Gruppe dürfte in GJ25 EUR 36,3 Mrd. erreichen, was einem Anstieg von 12,5% entspreche. Scemama erhöhe sein angenommenes Forward-EBITDA-Multiple vom 23-fachen auf das 24,6-fache, um eine bessere Visibilität für das GJ24 widerzuspiegeln.Didier Scemama, Analyst von BofA Securities, stuft die ASML-Aktie nach wie vor mit "buy" ein. (Analyse vom 24.01.2024)Börsenplätze ASML-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:787,20 EUR -1,80% (26.01.2024, 16:03)