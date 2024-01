Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (24.01.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Der niederländische Hersteller von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie, ASML, habe heute Früh seine Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2023 präsentiert.Das Unternehmen habe im vergangenen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von EUR 27,6 Mrd. verbuchen können, was einem deutlichen Anstieg von etwa 30% entspreche. So hätten auch die Erwartungen der Analyst:innen um 1,3% übertroffen werden können. Diese Steigerung hätten die Niederländer durch den Verkauf von 421 neuen und 28 gebrauchten Lithografie Maschinen geschafft. Dadurch habe das Unternehmen für das Jahr 2024 einen Nettogewinn von EUR 7,8 Mrd. verbuchen können, was einem Anstieg von fast 40% entspreche und um 2,7% über den Analystenschätzungen liege.Die Netto-Bestellungen seien im Jahresvergleich jedoch von EUR 30 Mrd. auf EUR 20 Mrd. zurückgegangen. Die Analyst:innen seien aber von einem noch stärkeren Rückgang auf EUR 14 Mrd. ausgegangen. In der Quartalsbetrachtung seien die Bestellungen jedoch wieder deutlich von EUR 2,6 Mrd. in Q3 auf EUR 9,2 Mrd. in Q4 angestiegen.Ausblick: Für das erste Quartal erwarte ASML den Umsatz zwischen EUR 5,0 Mrd. und EUR 5,5 Mrd. mit einer Bruttomarge von 48% bis 49%. Das gesamte Geschäftsjahr 2024 sehe das Unternehmen als Übergangsjahr und rechne daher mit einem ähnlichen Umsatz wie im vergangenen Geschäftsjahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.