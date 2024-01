7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (04.01.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) weiterhin zu kaufen.Q3: ASML verweise auf einen Umsatz von rund EUR 6,7 Mrd. Im Vergleich zum Q2 habe sich dieser um 3,3% verschlechtert. Die Konsensschätzungen hätten allerdings genau getroffen werden können. Der Gewinn je Aktie habe sich auf EUR 4,81 reduziert (EUR 4,93 in Q2). Auf der Nachfrageseite habe ASML allerdings deutlichere Rückgänge im Vergleich zum Vorquartal hinnehmen müssen. So hätten sich die eingegangenen und bestätigten Bestellungen (Net Bookings) von EUR 4,5 Mrd. in Q2 auf EUR 2,6 Mrd. in Q3 reduziert. Die Erwartungen hätten hier bei einem ähnlichen Wert wie in Q2 gelegen und seien dementsprechend nicht erreicht worden. Der Nachfragerückgang habe dabei überproportional aus einer Abnahme im Memory Segment resultiert. So habe sich der Anteil von 31% in Q2 auf nur mehr 20% in Q3 verringert.Monopolstellung: Der Trend hin zu immer kleiner werdenden Computerchips spiele ASML in die Karten. Der Konzern verfüge faktisch über ein Monopol auf Hardware für die Extrem-Ultraviolett-Lithografie, welche für Chips im 1-3 Nanometerbereich benötigt werde. Derzeit sehe es auch nicht danach aus, als ob in näherer Zukunft ein Mitbewerber diesen technologischen Vorsprung überwinden könnte.Europäisches Chip-Gesetz: Dieses sei seit 21. September in Kraft und solle dabei helfen die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas in puncto Halbleitertechnologien und -anwendungen zu stärken und so zur Verwirklichung des digitalen und ökologischen Wandels beitragen. Dazu sehe die EU ein EUR 43 Mrd. schweres Förderpaket vor, welches den Herstellern von Halbleitern und ihren Zulieferern zugutekommen solle.Export Einschränkungen: Der Handelskonflikt zwischen westlichen Ländern, allen voran der USA und China stelle weiterhin ein großes Problem für den Konzern dar. So verschärfe sich die im September in Kraft getretene niederländische Exportbeschränkung für Halbleiter-Produktionsanlagen Anfang dieses Jahres noch weiter. Unternehmen würden nämlich Lizenzen brauchen, um diese Geräte nach Fernost zu exportieren. Doch trotz bestehender Lizenzen komme es immer wieder zu Komplikationen. Erst vor wenigen Tagen habe die US-Regierung gegen eine geplante Lieferung von drei Maschinen nach China interveniert. Als Reaktion darauf habe die Aktie über 5% verloren.Auch für die Zukunft scheine an ASML kein Weg vorbeizuführen. Der Aufbau der globalen digitalen Infrastruktur mit säkularen Wachstumstreibern wie 5G, Künstlicher Intelligenz und High Performance Computing-Lösungen treibe die Nachfrage sowohl für den Logic-Bereich (u.a. Prozessoren, Controller- und Grafik-Chips), als auch für Memory (Speicherchips). Bei der Herstellung dieser Chips stelle Lithografie eine Schlüsseltechnologie dar. ASML habe seine Mitkonkurrenten deutlich hinter sich gelassen und verfüge über eine de facto Monopolstellung bei der EUV (Extreme Ultra Violet)- Technologie. Trotz dieser Vormachtstellung investiere das Unternehmen weiterhin viel in Forschung & Entwicklung, um auch in Zukunft die derzeitige Marktposition zu verteidigen. Dabei spiele die Entwicklung von neuen Produktionsanlagen, welche Lichtbasierte Halbleiter erzeugen könnten, eine wichtige Rolle. Im Vergleich zu herkömmlichen Halbleitern, welche mittels Elektronenübertragung operieren würden, hätten diese den Vorteil schneller und leistungsfähiger zu sein. Auch wenn das politische Risiko in Bezug auf China nicht zu vernachlässigen sei, sehe der Analyst trotzdem noch Potenzial für die Aktie. Zum Teil auch, weil in den letzten Tagen dieses Risiko bereits von Marktteilnehmern eingepreist worden sei.Daher behält Alexander Frank, Analyst der RBI, seine "Kauf"-Empfehlung bei und erhöht das Kursziel auf EUR 730. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum breiten Markt berücksichtige. (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: