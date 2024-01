Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

748,00 EUR +4,44% (24.01.2024, 08:57)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

707,10 EUR -0,06% (23.01.2024, 17:36)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (24.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Beim niederländischen Chipausrüster sei es im Schlussquartal des vergangenen Jahres merklich aufwärts gegangen. ASML habe bei Umsatz und Gewinn besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Konzernchef Peter Wennink sehe zudem erste Anzeichen für einen Aufschwung der Branche, bleibe für 2024 jedoch vorerst weiter noch zurückhaltend.Nach einem Einbruch der Neuaufträge im vorangegangenen Quartal hätten diese im vierten Quartal wieder deutlich angezogen. Der richtig starke Auftragseingang in Q4 unterstütze die zukünftige Nachfrage.Würden in den nächsten Tagen größere Verwerfungen am Gesamtmarkt ausbleiben und liefere der deutsche Wettbewerber Infineon im Februar die erwarteten Zahlen, sollte die Aktie mit der Aussicht auf weiteres profitables Wachstum wieder höhere Notierungen ansteuern. Trading-orientierte Anleger könnten sich im Vorfeld der Zahlen weiter für eine Gegenbewegung positionieren. Anleger mit Weitblick sollten ebenfalls weiter dabeibleiben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ASML-Aktie: