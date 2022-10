Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Die ASML-Aktie könne am Mittwoch nach besser als erwarteten Zahlen für das dritte Quartal kräftig zulegen. Analysten würden ein starkes Quartal loben, dass trotz der Widrigkeiten am Gesamtmarkt habe überzeugen können. Insgesamt also gute Vorzeichen für die angeschlagenen Chip-Aktien - auch wenn in den USA wohl erst die Zahlen eines weiteren großen Anlagenbauers abgewartet werden dürften.Die ASML-Zahlen im dritten Quartal hätten sowohl die Prognosen des Managements als auch die der Analysten übertroffen. Der Umsatz sei auf knapp 5,8 Mrd. Euro nach 5,4 Mrd. Euro im Vorquartal gestiegen und die bei Analysten viel beachtete Bruttomarge habe sich von 49,1 auf 51,8% verbessert. In der schwankungsanfälligen Halbleiterbranche sei ein Vergleich zum Vorquartal üblich.Allerdings sei Vorstandschef Peter Wennink auch auf die Unsicherheiten im Chipmarkt zu sprechen gekommen. ASML sehe erste Anzeichen einer auseinanderlaufenden Nachfragedynamik in den verschiedenen Bereichen. Insgesamt sei die Nachfrage nach den EUV-Lithographie-Systemen des Unternehmens aber nach wie vor stark, was zu Rekordaufträgen geführt habe.Mit Blick auf die neuen Exportbeschränkungen der USA gegenüber China habe ASML erklärt, die neuen Regelungen zu bewerten und zu befolgen. Einer ersten Prüfung zufolge sehe Wennink allerdings nur begrenzte Auswirkungen der neuen Restriktionen auf die geplanten Auslieferungen im kommenden Jahr.Es wundere also nicht, dass die Chip-Entwickler aus den USA wie NVIDIA, AMD oder Intel nicht auf die ASML-Zahlen reagieren, sondern sich eher der breiten Schwäche des Technologiesektors orientieren würden. US-Anlagenbauer wie KLA oder Applied Materials würden im vorbörslichen Handel dagegen leichte Kursgewinne zeigen. Von den genannten Aktien befinde sich aktuell nur das Papier von KLA auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)