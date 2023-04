Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Am Mittwochmorgen lege ASML als einer der ersten großen Chip-Konzerne seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Der Lithographie-Spezialist sollte die Schätzungen der Analysten dabei aus gutem Grund nicht verpassen - und auch der Ausblick der Niederländer dürfte für die Anleger spannend werden.Analysten würden von ASML für das erste Quartal 2023 einen Gewinn je Aktie von 4,12 Euro bei Umsätzen von 6,27 Mrd. Euro erwarten. Das Management selbst habe eine Umsatzspanne von 6,1 bis 6,5 Mrd. Dollar ausgegeben. Der starke Umsatzzuwachs solle dabei insbesondere aufgrund der prall gefüllten Auftragsbücher erzielt werden.Denn mittelfristig bleibe die Lage auf dem Chip-Markt für ASML angespannt. So hätten jüngst einige Chip-Fertiger ihre Investitionsausgaben dem schwachen Gesamtmarkt angepasst und zurückgefahren. Immerhin: Samsung, einer der größten ASML-Kunden, drücke trotz des Abschwungs auf das Gaspedal - wohl um auf dem Speichermarkt Marktanteilsgewinne zu erzielen.TSMC, ein ebenso wichtiger ASML-Kunde, habe jedoch im Januar bereits seine geplanten Investitionen für 2023 nach unten geschraubt. Und nicht nur das: Am Montag habe die Economic Daily News unter Berufung auf Insiderquellen berichtet, dass der weltgrößte Chipfertiger seinen Capex sogar auf 28 bis 32 Mrd. US-Dollar zurückschrauben wolle, von aktuell 32 bis 36 Mrd. Dollar. Die ASML-Aktie habe auf diese Meldung mit einem Minus von knapp vier Prozent reagiert.Spannend werde beim Ausblick auch, wie ASML die geopolitischen Risiken durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China bewerte. Nachdem die USA Exportbeschränkungen für Halbleitertechnologie ausgesprochen habe, habe Anfang März die niederländische Regierung nachgezogen. Wann genau ein entsprechendes Gesetz für die Niederländer in Kraft trete, sei noch unklar. Aber das Management habe damals versichert, dass sich die geplanten Exportbeschränkungen nicht auf die Jahresprognose auswirken dürften und sich nur auf die neusten Technologien beziehen würden.Beim Blick auf den jüngsten Kursverlauf und die Bewertung im Peergroup-Vergleich werde deutlich, dass ASML die Erwartungen der Analysten nicht verpassen sollte. Denn die Aktie sei ausgehend vom Oktobertief rund 55 Prozent gestiegen und habe damit den breiten Chip-Sektor outperformt. Zudem seien die ASML-Papiere mit einem 23er-KGV von 32 deutlich teurer als die Rivalen Lam Research oder KLA (beide mit einem 23er-KGV von 15).Die Situation am Halbleitermarkt bleibe angespannt und eine Erholung dürfte nicht so schnell stattfinden wie erwartet. Anleger sollten daher am Mittwoch besonders auf die zukunftsgerichteten Aussagen von ASML achten. Spannend würden auch die Zahlen von TSMC am Donnerstag. DER AKTIONÄR rät Anlegern vor diesen beiden wichtigen Terminen abzuwarten und die ASML-Aktie zu halten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 17.04.2022)