Mit Material von dpaAFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ASML-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

559,00 EUR -2,92% (18.10.2023, 12:56)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

559,70 EUR -2,30% (18.10.2023, 12:42)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (18.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Die ASML-Aktie sei am Mittwochmorgen rund fünf Prozent nach unten gekracht, nachdem der Hersteller von Lithographieanlagen im dritten Quartal einen Einbruch der Neuaufträge von 42 Prozent habe vermelden müssen. Doch das sei nicht die einzige schlechte Nachricht gewesen, denn auch die Prognose für 2024 enttäusche. Inzwischen hätten sich die Anleger immerhin etwas vom ersten Schock erholt - die ASML-Aktie habe zuletzt nur noch 1,5 Prozent im Minus notiert.ASML habe in Q3 bei den Bestellungen die Schwäche der Branche zu spüren bekommen. Der Wert der Neuaufträge sei im Vergleich zum Vorquartal um 42 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro eingebrochen. Von Bloomberg befragte Experten hätten mit einem unveränderten Wert gerechnet. Der Umsatz sei um etwas mehr als drei Prozent auf knapp 6,7 Mrd. Euro gesunken. Auch hier hätten Analysten mit einem höheren Wert gerechnet. Etwas besser als erwartet sei hingegen die Bruttomarge ausgefallen.Die Branche befinde sich nach wie vor in einer Talsohle. "Unsere Kunden gehen davon aus, dass der Wendepunkt bis Ende des Jahres erreicht sein wird", habe es in der Mitteilung vom Mittwoch geheißen. Die Chiphersteller seien aber weiterhin unsicher, wie die Nachfrageerholung in der Branche aussehen werde."Wir erwarten daher, dass das Jahr 2024 ein Übergangsjahr. Aus heutiger Sicht nehmen wir eine konservative Sichtweise ein und erwarten ähnliche Umsätze wie 2023", habe ASML-CEO Peter Wennink gesagt. 2025 prognostiziere der Konzern aber wieder ein signifikantes Wachstum.Nach Ansicht der Experten von JPMorgan dürften Anleger zunächst abwarten, wie sich die Zahlen und Prognosen anderer Unternehmen der Branche gestaltet hätten. Immerhin gebe es mit der Aussage, dass 2024 ein Übergangsjahr werde, nun eine gewisse Klarheit bei ASML. Die Aktie habe daher die Chance, einen Boden zu bilden.Handelsrestriktionen und Übergangsjahr würden keine gute Kombination für ASML-Anleger ergeben. Gleichzeitig bedrohe der Vorstoß von Canon das Monopol der Niederländer bei fortschrittlichen Halbleitern - auch wenn noch unklar sei, wie gut die Konkurrenzanlagen überhaupt seien. Kurzfristig drücke das alles aufs Sentiment.Investierte Anleger warten ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2023)