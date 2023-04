Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (19.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Der Chipausrüster habe im Startquartal 2023 dank einer schnelleren Installation seiner Systeme seine Erwartungen und die des Marktes übertroffen. Der Ausblick für Q2 falle ebenfalls besser aus als erwartet. Dass die Bestellungen zurückgegangen seien, komme bei einigen Marktteilnehmern allerdings nicht so gut an.Der Umsatz sei von 6,4 Mrd. im Vorquartal auf 6,75 Mrd. Euro geklettert, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gegeben habe. Das Volumen der Bestellungen sei jedoch von 6,3 auf 3,8 Mrd. Euro zurückgegangen.ASML sehe weiter unterschiedliche Signale bei der Nachfrage in den Endmärkten. So hätten einige große Kunden weiterhin Lagerbestände abgebaut, während andere in diese Lücken sprängen und diese ausgefüllt hätten. Insgesamt sei die Nachfrage jedoch höher als die Kapazitäten, habe Vorstandschef Peter Wennink die Lage kommentiert.Die Bruttomarge sei im Quartalsvergleich von 51,5 Prozent auf 50,6 Prozent gesunken, sei aber dennoch besser ausgefallen als prognostiziert (49 bis 50 Prozent). Netto habe ASML knapp zwei Mrd. Euro verdient, vergleichen mit 1,8 Mrd. Euro im Vorquartal.Der Rückgang der Bestellungen schlage einigen Anlegern auf den Magen. Vorbörslich notiere die ASML-Aktie im Minus. Falls der Titel noch einmal auf 550 Euro zurückfällt, sollte man (nach-)kaufen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2022)(mit Material von dpa-AFX)