Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ASML-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

617,80 EUR -1,40% (03.04.2023, 11:49)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

618,60 EUR -1,06% (03.04.2023, 11:42)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (03.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Positive Nachrichten aus dem Chip-Sektor hätten die ASML-Aktie vergangene Woche nachhaltig über die 50-Tage-Linie stiegen lassen und wieder in Richtung des horizontalen Widerstands bei 640 Euro geführt. Am Montag starte der europäische Chip-Primus zwar etwas leichter - die langfristigen Aussichten würden aber stark bleiben.Angehobene Jahresziele von Infineon , eine besser als erwartete Quartalsprognose von Micron ( ISIN US5951121038 WKN 869020 ) und die Investorenkonferenz von Intel hätten Mitte vergangener Woche auch der ASML-Aktie einen Schub verpasst. Von 593,20 Euro am Dienstag sei es bis zum Handelsschluss am Freitag 5,6 Prozent auf 626,60 Euro aufwärts gegangen.Analysten hätten mit Blick auf Infineon vor allem die starke Nachfrage in den Kerngeschäftsfeldern Automobil und Industrie positiv hervorgehoben. Der Aufschwung, von dem Infineon aktuell berichtet habe, sei laut JPMorgan dem Anstieg der Stückzahlen geschuldet. Die Investmentbank folgere daraus, dass sich die seit 2021 für Auto-Halbleiterlieferanten bestehenden Lieferengpässe nun allmählich auflösten und Infineon daher in der Lage sei, einen größeren Teil des Auftragsbestands in Umsatz umzuwandeln.In das positive Bild passe auch, dass Micron mit einem besser als von Analysten erwarteten Ausblick überrascht habe. Die Prognose deute darauf hin, dass der Markt für Speicherchips nach einer schwierigen Phase vor einem Comeback stehen könnte, habe es am Markt geheißen. Schon 2025 rechne das Micron-Management wieder mit Umsatzrekorden.Nach dem Einbruch am PC-Markt und Wachstumsschwächen in der Cloud würden die Prognosen von Infineon, Micron und Intel wieder für Zuversicht am Chip-Markt sorgen. Gute Ergebnisse der Branchengrößen würden dabei auch ASML helfen. Denn insbesondere für die neuesten Chip-Technologien seien die EUV-Anlagen des Lithographie-Spezialisten unverzichtbar.Anleger lassen die Gewinne laufen und bleiben bei der ASML-Aktie dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2023)Mit Material von dpaAFX