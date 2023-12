Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (05.12.2023/ac/a/a)

ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von ASML Holding N.V. in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die ASML-Aktie sei nicht mehr ganz so günstig. Bei 550 Euro zuzugreifen wäre schöner gewesen, meine der Aktienprofi. ASML bleibe auf Jahre nach vorne mit seiner Technologie führend. Die Auftragsbücher seien voll. Es mache überhaupt keinen Sinn, über die Bewertung zu reden. Die Anleger seien bereit, unter bestimmten Bedingungen hier auch tiefer in die Tasche zu greifen. Bei der ASML-Aktie nutzt man die schwächeren Kurse einfach zum Einstieg, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.12.2023)