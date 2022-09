Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (23.09.2022/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ASML: Neues September-Tief - ChartanalyseDie Aktie des Halbleiterausrüsters ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) hatte in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres eine große, leicht verschobene SKS herausgebildet, die im Januar mit dem Kursabstieg unter die Nackenlinie vollendet wurde, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das rechnerische Abwärtspotenzial (rund 150,00 EUR) sei zwar mit Notierungen unterhalb von 500,00 EUR längst abgearbeitet worden, dennoch bestimme dieser Bereich weiterhin das Kursgeschehen. Nach dem gescheiterten Re-Break an der runden 500er Marke seien die Notierungen nämlich in der vergangenen Woche wieder nach unten abgedreht und hätten mit dem gestrigen Tages- gleichzeitig auch ein neues September-Tief markiert.Ausblick: 5,2% hätten die Papiere von ASML Holding N.V. am Donnerstag verloren - das sei der schwächste Handelstag seit dem 9. August gewesen.Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Kurse nun die Volumenspitze zwischen 462,50 EUR und 465,00 EUR zurückerobern, die mit dem gestrigen Schlusskurs bei 447,25 EUR unterboten worden sei. Gelinge dort der Break, würde sich das nächste Kursziel auf das Top vom Mittwoch (aktuelles Wochenhoch) bei 473,85 EUR stellen. Darüber könnte ein Anstieg bis zum Mai-Tief bei 486,30 EUR erfolgen, bevor die runde 500er Barriere erneut in den Fokus rücken würde. Diese Hürde werde dabei durch die 100-Tage-Linie (500,67 EUR) und das aktuelle September-Hoch bei 506,70 EUR zusätzlich verstärkt. Nur wenig höher dürfte der kurzfristige GD50, der aktuell bei 513,83 EUR verlaufe, bremsend wirken, bevor bei 521,40 EUR das Gap vom 29. August geschlossen werden müsste.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ASML-Aktie: