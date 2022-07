In den letzten turbulenten Zeiten seien auch ASML und seine Konkurrenz ordentlich abgestraft worden. Einerseits würden die Zukunftsaussichten nach wie vor rosig bleiben, andererseits habe sich leider auch an den Unsicherheitsfaktoren nichts verbessert. Dies lasse Alber von den zuvor angewandten Multiples etwas Abstand nehmen. Deshalb nähere er die von ihm verwendeten Multiples wieder der eigenen Historie der Aktie an und komme zu einem niedrigeren Kursziel von EUR 590. Zwar entspreche dies noch immer einem ordentlichen Aufschlag im Vergleich zur Peergroup, der Analyst erachte diesen jedoch als gerechtfertigt. ASML stelle für ihm eine der ganz wenigen Wachstums- und gleichzeitig Qualitätsfirmen im europäischen Technologiesektor dar, bei der aufgrund seiner defacto-Monopolstellung am globalen Lithografie-Markt seiner Einschätzung nach auch eine Bewertungsprämie absolut gerechtfertigt erscheine.



Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher seine "Kauf"-Empfehlung für die ASML-Aktie. (Analyse vom 14.07.2022)



Im abgelaufenen Quartal habe sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufgrund von Lieferengpässen und eingeschränkten Produktionskapazitäten verringert. Mit EUR 3,5 Mrd. sei dieser jedoch leicht besser ausgefallen als erwartet. Zu erwähnen sei hier auch, dass ASML Umsätze nicht zwingend verbuche, sobald das Gerät das Werk verlassen habe, sondern Kunden auch anbiete verfrüht auszuliefern und die abschließenden Tests vor Ort durchzuführen. So sei hier Ausstattung im Wert von ungefähr EUR 2 Mrd. nicht miteingerechnet worden. Dies solle in den kommenden Quartalen berücksichtigt werden.Beim Gewinn habe sich ein ähnliches Bild abgezeichnet. Im ersten Quartal habe das Unternehmen EUR 695 Mio. erwirtschaften können und damit deutlich unter den Vorjahreswerten, jedoch über den Erwartungen gelegen.Die Nachfrage nach Chip-Belichtungsmaschinen sei nach wie vor hoch, was an den ungefähr gleichbleibenden Auftragseingängen im letzten Quartal zu erkennen sei. Während der Auftragsbestand im Jahr zuvor noch bei rund EUR 4,7 Mrd. gelegen habe, würden sich die offenen aber bereits bestätigten Bestellungen aktuell auf einen Wert von rund EUR 7 Mrd. belaufen.Der Aufbau der globalen digitalen Infrastruktur mit säkularen Wachstumstreibern wie 5G, Künstlicher Intelligenz und High Performance Computing-Lösungen treibe die Nachfrage sowohl für den Logic-Bereich (u.a. Prozessoren, Controller- und Grafik-Chips), als auch für Memory (Speicherchips).Das Unternehmen sehe sich zurzeit mit Engpässen konfrontiert, sowohl was die Fertigungskapazitäten als auch die Versorgung mit bestimmten Komponenten aus der Zuliefererkette betreffe. Die Nachfrage für Lithografiesysteme sei laut ASML-Management ungebrochen hoch, mit der vorhandenen Kapazität könne das Unternehmen die dynamische Kundennachfrage aber nicht vollends bedienen. Vor diesem Hintergrund würden sich nach wie vor manche Kunden gegen eine so genannte "Werksabnahme" entscheiden, um die Maschinen rd. drei bis vier Wochen früher in ihren Produktionsprozess integrieren zu können.Ausbau der Produktionskapazitäten: Die deutliche Erhöhung der Kapazitäten bedeute auch mehr Personal. Im Jahr 2021 habe ASML fast 6.000 Mitarbeiter neu eingestellt. Aber diese meist hoch qualifizierten Personen müssten geschult werden, und es werde (noch) Zeit brauchen, bis diese eine gewisse Lernkurve durchschreiten würden.Der Analyst sehe ASML aufgrund der Entwicklung seiner breiten datengesteuerten Rechenplattform und der in den letzten Jahren getätigten Akquisitionen gut positioniert, einen höheren Marktanteil in den Bereichen Inspektion und Prozesskontrolle zu erlangen.Ausblick: Für das Juni-Quartal rechne der Konzern mit Umsätzen in der Spanne von EUR 5,1 Mrd. bis EUR 5,3 Mrd., was im Rahmen der Erwartungen der Analysten von rund EUR 5,28 Mrd. liege. Die aktuellen Zahlen hierfür würden bereits am 20. Juli 2022 veröffentlicht. Für das Gesamtjahr halte man an der bisherigen Prognose bezüglich des Umsatzwachstums von rund 20% fest, die mittelfristigen Wachstumsperspektiven für 2025 und darüber hinaus wolle man jedoch noch einmal überprüfen.Im ersten Quartal hätten sich die globalen Lieferkettenprobleme auch auf ASML ausgewirkt. So seien sowohl Umsatz als auch Gewinn niedriger ausgefallen als im Vorjahr, seien jedoch dennoch über den Erwartungen der Analysten zu liegen gekommen. Mit Blick auf das Gesamtjahr zeige man sich allerdings nach wie vor optimistisch und gehe davon aus, ein Wachstum von 20% erreichen zu können, was der Analyst als realistisch betrachte. Im Kontext der digitalen Weiterentwicklung bei Themen wie 5G, künstlicher Intelligenz oder High-Performance Computing führe nämlich nach wie vor kein Weg an den EUV-Maschinen von ASML vorbei. Dies mache sich auch am sehr starken Auftragseingang bemerkbar.