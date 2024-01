Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ASML-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

811,30 EUR +4,31% (25.01.2024, 16:41)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

810,50 EUR +4,47% (25.01.2024, 16:35)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (25.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Nachdem das europäische Chip-Schwergewicht am Mittwoch mit starken Quartalszahlen habe überzeugen können, halte die Begeisterung am Markt auch heute an. Gleich mehrere Analysten hätten aufgrund der starken Auftragslage ihre Kursziele nach oben geschraubt und die ASML-Aktie sei weitere 2,5 Prozent geklettert. Gestern habe das Chip-Papier rund neun Prozent zugelegt.Die Rally bei ASML nach Zahlen gehe am Donnerstag weiter. Entscheidend dafür seien zahlreiche Analysten-Upgrades. So habe beispielsweise die Bank of America (BofA) das Kursziel für die Chip-Papiere von 760 auf 904 Euro angehoben. In Reaktion auf den fulminanten Auftragseingang habe man die Umsatzschätzungen für das Geschäftsjahr 2025 erhöht, habe es in einer Studie von heute geheißen.Das Analysehaus Jefferies habe mit einer Erhöhung von 950 auf 1050 Euro beim Kursziel sogar die 1.000-Euro-Marke geknackt. Auch sie hätten den Auftragseingang von 9,2 Milliarden Dollar gelobt, welcher ASML in die Lage versetzen dürfte, das obere Ende der 2024er Prognose zu erreichen.Kräftig nach oben sei das ASML-Kursziel auch von der DZ BANK geschraubt worden - von 680 auf 875 Euro. Die Experten hätten ihre Umsatzschätzungen deutlich erhöht und würden mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach den EUV-Anlagen der neusten Generation zur Herstellung der fortschrittlichsten Halbleiter rechnen.Neben den genannten Experten hätten auch noch die UBS und Goldman Sachs ihre ASML-Ziele nach oben geschraubt. Das Konsensziel aller von Bloomberg gelisteten Analysten steige daher auf 784,15 Euro bei 30 Kauf-Empfehlungen, zwölf Halte-Empfehlungen und einer Verkauf-Empfehlung. Die Rally nach den Zahlen habe allerdings dieses Konsensziel schon wieder überwunden.Bis zum Zielkurs des "Aktionär" von 900 Euro hat die ASML-Aktie dagegen noch etwas Luft. Anleger bleiben investiert und ziehen den Stopp auf 640 Euro nach, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 25.01.2024)