Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (19.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der optimistische Ausblick von TSMC habe bereits am Donnerstag der gesamten Chipbranche Rückenwind gegeben, darunter auch dem niederländischen Halbleiterkonzern ASML. Heute folge die nächste gute Nachricht. Morgan Stanley erhöhe das Kursziel und bezeichne ASML als "Top Pick". Diese Kombination positiver Schlagzeilen könnte der ASML-Aktie helfen, einen wichtigen Widerstand zu überwinden.Morgan Stanley habe das Kursziel für ASML von 725 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der Chipausrüster sei nun sein "Top Pick" im europäischen Technologiesektor für Hardware, habe Analyst Lee Simpson geschrieben. Der Experte rechne zunehmend mit einer Erholung im Chipsektor. Dies zeige sich unter anderem am wachsenden Auftragseingang von ASML.Aus technischer Sicht stehe die Aktie, dank des Kurssprungs von rund 4 Prozent am Donnerstag, kurz davor, über dem Mai-Hoch bei 698,10 Euro auszubrechen. Hinzu komme, dass der MACD-Indikator heute ein Kaufsignal in Form eines bullishen Crossover generiere, was ebenfalls für weiteren Rückenwind sorgen sollte.TSMC lasse darauf hoffen, dass sich der Chipsektor im 2. Halbjahr 2024 erhole und die Branche vor einem neuen Wachstumszyklus stehe. Investierte Anleger würden die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger können bei einem Ausbruch über den Widerstand bei 698,10 Euro zugreifen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link