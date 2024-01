Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) (+3,1%) konnte gestern erneut zu legen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Nachdem der Aktienkurs zu Beginn des Jahres aufgrund von Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA deutlich verloren habe, habe sich die Aktie des Halbleiter-Zulieferers weiter erholt. Investoren würden ein starkes letztes Quartal erwarten, welches das Unternehmen morgen präsentieren werde.



Der Kurs von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) (-3,2%) habe in den letzten Tagen eine wahrliche Achterbahnfahrt hingelegt. Nachdem die Aktie bereits am Freitag um 6% habe zulegen können, sei diese im Vorbörslichen Handel weiter angestiegen. Grund dafür sei eine Aussage des CEO gewesen, laut der er am 25. Januar eine bahnbrechende Neuerung vorstellr, welche die Welt schockieren werde. Die Aktie habe dann aber im gestrigen regulären Handel wieder deutlich verloren. (23.01.2024/ac/a/m)

