ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (01.09.2023/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ASML Holding: GD200 im Fokus - ChartanalyseDie Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) konnte das Tageshoch gestern nicht halten und fiel auf 607,90 EUR (-0,5%) zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach der scharfen Tagesumkehr vom vergangenen Donnerstag - in der Spitze seien die Kurse bis auf 643,60 EUR gestiegen, schlussendlich aber bei 603,60 EUR aus dem Handel gegangen - sei die Aktie von ASML Holding N.V. unter die runde 600er Marke gefallen. Dort hätten sich die Notierungen jedoch nach oben abdrücken und über den langfristigen 200-Tage-Durchschnitt zurückkehren können. Der langfristige Durchschnitt habe die Notierungen auch gestern - trotz des Tageshochs bei 620,80 EUR - in seinem Bann gehalten.Ausblick: Mit einem Schlusskurs bei 607,90 EUR habe die Aktie von ASML Holding N.V. den Börsenmonat August mit einem Minus von 6,8% beendet - das sei der dritte schwache Monat in Folge gewesen.Das Long-Szenario: Um die übergeordnete Konsolidierung zu beenden, müssten die Kurse jetzt über den Mehrfach-Widerstand bestehend aus dem GD100 und GD50 sowie der Juli-Abwärtstrendgerade steigen. Gelinge der Break im Bereich von 635,00 EUR, sollte es zur Bestätigung auch über die Widerstandsbarriere aus dem Februar-Hoch, dem März-Top aus dem Vorjahr und dem Vorwochenhoch zwischen 639,50 EUR und 643,60 EUR hinausgehen. Darüber könnte sich dann eine größere Erholung in Richtung Juli-Hoch (687,30 EUR) entwickeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ASML-Aktie: