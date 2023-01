Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ASML-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

600,00 EUR -2,58% (25.01.2023, 15:21)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

598,70 EUR -2,76% (25.01.2023, 15:06)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (25.01.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ASML: Ergebnis für das vierte Quartal besser als erwartet - Die Aktie fällt trotzdem - AktiennewsDie Aktien von ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) fielen am Mittwoch um fast 2%, obwohl Europas größtes Technologieunternehmen ein besser als erwartetes Ergebnis für das vierte Quartal vorlegte und einen positiven Finanzausblick gab, so die Experten von XTB.Der Nettogewinn habe mit 1,82 Milliarden Euro über den Analystenschätzungen von 1,70 Milliarden Euro) gelegen. Der Umsatz sei um mehr als 29% auf 6,43 Milliarden Euro gestiegen und habe die Marktschätzungen von 6,38 Milliarden Euro übertroffen. Andererseits sei der Nettogewinn für das Gesamtjahr um über 4% auf 5,6 Milliarden Euro gesunken. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen habe bekannt gegeben, dass der Auftragsbestand zum Jahresende auf einen Rekordwert von 40 Milliarden Euro (43,62 Milliarden Euro) gestiegen sei.ASML liefere die Lithographie-Maschinen, die für die Herstellung von Halbleitern für Branchenriesen wie Taiwan Semiconductor (TSMC) ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ) oder Intel unerlässlich seien, und erwarte bis 2023 eine Umsatzsteigerung von 25%."Wenn wir uns den Zustand der Branche heute ansehen, sind wir nicht isoliert von Rezessionsängsten oder hoher Inflation oder hohen Zinsen, das ist auch klar. Und dann sehen wir die Auswirkungen davon im Geschäft unserer Kunden", habe ASML-CEO, Peter Wennink, gegenüber CNBC gesagt.Wennink habe auch gesagt, dass China im Jahr 2022 etwa 15% des Umsatzes ausmache und in diesem Jahr trotz der US-Chip-Exportbeschränkungen einen "ähnlichen" Anteil haben werde.Andererseits habe Wennink darauf hingewiesen, dass die Lagerbestände an Chips für Verbraucherprodukte aufgrund der geringen Nachfrage steigen würden, die Kunden von AMSL jedoch davon ausgehen würden, dass dies "nur von kurzer Dauer sein wird" und daher keine Aufträge stornieren würden.Die Aktie von ASML habe deutlich nachgegeben, da es den Käufern nicht gelungen sei, den wichtigen Widerstand bei 626,00 Euro zu überwinden, der mit dem 61,8%-Retracement der im November 2021 gestarteten Abwärtswelle und der oberen Grenze der Dreiecksformation zusammenfalle. Die nächste zu beachtende Unterstützung befinde sich bei 579,50 Euro (Quelle: xStation5 von XTB). (News vom 25.01.2023)