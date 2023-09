Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (19.09.2023/ac/a/a)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen habe seine EPS-Schätzungen für GJ24 und GJ25 um 17% bzw. 10% gesenkt und dies mit den Abwärtsrisiken bei EUV-Pushouts angesichts der Verzögerungen bei der Erholung von Smartphones/PCs und bei Immersionssystemen mit einem erhöhten Risiko infolge der Rücknahme der Produktion in China vor dem am 1. Januar in Kraft tretenden Verbot der fortgeschrittenen Immersion begründet.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von ASML nach wie vor mit "buy" ein und reduzieren das Kursziel von 794 auf 750 EUR. (Analyse vom 18.09.2023)Börsenplätze ASML-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:560,60 EUR +0,38% (19.09.2023, 11:33)