Börsenplätze ASML-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

600,40 EUR -2,28% (30.01.2023, 11:28)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

602,50 EUR -2,84% (30.01.2023, 11:14)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (30.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Der monopolistische Chipzulieferer ASML habe jüngst seine Jahreszahlen veröffentlicht und damit die meisten Marktteilnehmer positiv überrascht. Folgerichtig kämen jetzt reihenweise Investmentbanken aus der Deckung, um eine neue Einschätzung zum niederländischen Unternehmen abzugeben. Die Citi sei sehr bullish. Bei ASML würden die Analysten US-Bank allenfalls einen geringen Impuls durch die Nachricht erwarten, dass sich Japan, die Niederlande und die USA darauf geeinigt haben sollten, die Ausfuhr von Produktionsanlagen für hochmoderne Chips nach China zu beschränken, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg.Dies sei im Vorfeld so erwartet worden und liefere damit keine neue Sichtweise. ASML selbst habe darauf hingewiesen, dass sich diese Maßnahmen auf fortschrittliche Chipfertigungstechnologien zu konzentrieren schienen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf fortschrittliche Lithografie-Werkzeuge. Ein gezieltes Verbot der eigenen DUV-Systeme scheine weitgehend mit der Ansicht übereinzustimmen, die man seit Juli vergangenen Jahres vertreten habe, als man eine verstärkte Prüfung, aber kein breit angelegtes Verbot erwartet habe.ASML habe in einer Presseerklärung ferner darauf hingewiesen, dass man in Kombination mit der aktuellen Marktsituation nicht erwarte, dass diese Maßnahmen einen wesentlichen Einfluss auf die Erwartungen hätten, die das Unternehmen für 2023 veröffentlicht habe, zitiere Bloomberg die Citi-Analysten.ASML sei ein sehr solides Unternehmen mit hervorragenden Langfristaussichten. Auf 12-Monats-Sicht seien Kurse von 700 Euro und mehr möglich, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link