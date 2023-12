Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

687,70 EUR +0,26% (29.12.2023, 09:53)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (29.12.2023/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ASML-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Mit dem Sprung über das Volumenmaximum und dem Ausbruch aus dem Juli-Abwärtstrendkanal war die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) Anfang November in eine starke Aufwärtsbewegung übergegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze seien die Notierungen dabei Mitte Dezember sogar bis auf 696,70 EUR gestiegen, bevor es - nach acht Gewinnwochen in Folge - kurz vor dem Jahreshoch zu einem Rücksetzer auf 668,20 EUR gekommen sei. Dort hätten die Papiere jedoch wieder nach oben gedreht und sich erneut an das Juli-Hoch herangeschoben.Ausblick: In einem impulsarmen Handel habe die Aktie von ASML Holding N.V. gestern keine neuen Akzente setzen können. Das Long-Szenario: Um an die vorherige Aufwärtsbewegung anzuknüpfen, sollten die Notierungen über das Juli-Top bei 687,30 EUR steigen. Gelinge der Break per Tagesschluss, hätten die Kurse Platz bis zum aktuellen Dezember-Top bei 696,70 EUR, wobei nur wenig höher das Jahreshoch vom 30. Mai bei 698,10 EUR und die runde 700er-Marke zusätzlich bremsend wirken dürften. Oberhalb dieser Hürde wäre dann eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung des 2021er-September-Tops bei 764,40 EUR oder des Allzeithochs bei 777,50 EUR möglich. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt jetzt am Vorwochentief bei 668,20 EUR festgemacht werden. Auf diesem Niveau dürfte zudem eine kleine Volumenspitze stützend wirken. Würden die Kurse unter dieses Level zurückfallen, müsste mit einem Test des Verlaufshochs vom 31. Juli bei 658,40 EUR gerechnet werden. Darunter könnte es zu einer größeren Korrektur bis zum Zwischenhoch vom 24. August bei 643,60 EUR kommen, wobei in diesem Szenario auch auf das März-Top aus dem Vorjahr bei 642,00 EUR und das Februar-Hoch bei 639,50 EUR geachtet werden sollte. (Analyse vom 29.12.2023)Börsenplätze ASML-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:688,20 EUR +0,47% (29.12.2023, 10:05)