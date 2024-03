"Der Aktionär" hält an seiner ASML-Empfehlung fest, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ende vergangener Woche sei die Aktie von ASML noch auf ein neues Rekordhoch bei 956,10 Euro geklettert - positive Impulse habe es dabei durch eine Studie von Jefferies gegeben. Zum Beginn der neuen Handelswoche gehe es mit den ASML-Papieren jedoch rund 3,3 Prozent nach unten - obwohl es erneut Rückendeckung seitens der Analysten gegeben habe.Am Freitag habe das Analysehaus Jefferies noch einmal sein bullishes Votum für die Aktien von ASML bestätigt und sie auf "buy" mit einem Kursziel von 1.260 Euro belassen. Der Branchenzyklus im Halbleiterbereich beschleunige sich, habe Analyst Janardan Menon in einer Branchenstudie angesichts des Wachstums im Januar geschrieben. Er gehe weiter davon aus, dass der Höhepunkt im ersten Halbjahr 2025 erreicht werde. Ab März sollte die Nachfrage in China wieder anziehen.Erst vergangenen Mittwoch habe Jefferies das Kursziel für ASML von 1.050 Euro auf 1.260 Euro nach oben geschraubt. Dank einer guten Auftragsentwicklung dürften die Umsätze des Halbleiterausrüsters 2025 das obere Ende von dessen Zielspanne erreichen, habe Janardan als Begründung geschrieben. Er habe zudem seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2025 nach oben geschraubt.Das Rekordhoch der ASML-Aktie habe der positive Analystenkommentar allerdings nicht stützen können. Denn an den US-Märkten hätten Freitagabend Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der NASDAQ 100 sei in einem schwachen Gesamtmarkt am stärksten gefallen und habe zum Handelsschluss rund 1,5 Prozent im Minus notiert. NVIDIA rund 5,5 Prozent verloren, der ASML-Konkurrent Lam Research habe rund 3,8 Prozent tiefer getroffen und die Aktien von Marvell Technologies ( ISIN US5738741041 WKN A3CNLD ) seien nach Zahlen sogar über elf Prozent eingebrochen.Die schlechte Stimmung aus den USA drücke zum Handelsstart in Europa auch diesseits des Atlantiks auf die Kurse - und erneut würden die Aktien aus dem Halbleitersektor zu den großen Verlierern zählen. Das Schwergewicht ASML verliere rund 3,3 Prozent.Dass die Analysten von Bernstein ihr Kursziel für die ASML-Aktien von 890 auf 980 Euro nach oben geschraubt hätten, habe den Papieren des Herstellers von Lithographieanlagen kaum Unterstützung geben können.Dass die ASML-Aktie aufgrund von Gewinnmitnahmen wieder unter der 900-Euro-Marke notiere, sollte Anleger nicht verunsichern. Denn der rasante Aufwärtstrend im laufenden Jahr sei noch nicht in Gefahr.