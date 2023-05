Börsenplätze ASML-Aktie:



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (24.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit der Bodenbildung im Oktober 2022 könnten sich ASML-Aktionäre über ein Kursplus von gut 65 Prozent freuen. Die technische Ausgangslage sei für den Chiphersteller aus den Niederlanden weiterhin vielversprechend, da ein charttechnisches Kaufsignal sowie zwei Indikatoren grünes Licht geben würden. Anleger würden sich nun auf diese Ziele konzentrieren.Im Anschluss an eine starke Aufwärtsbewegung zwischen November 2022 und Februar habe der Chipausrüster einen Abwärtstrendkanal ausgebildet. Aus diesem habe die Aktie vor kurzem ausbrechen und im Anschluss sogar das Hoch bei 639,90 Euro überwinden können.Auch wenn auf den doppelten Ausbruch Gewinnmitnahmen gefolgt seien, sei eine weitere Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Zum einen sei nämlich der MACD-Indikator seit Anfang Mai immer noch aktiv, zum anderen liege der Aroon-Up-Indikator über dem Aroon-Down-Indikator, was für steigende Kurse spreche.ASML habe mit dem jüngsten Ausbruch ein Kaufsignal ausgelöst. Charttechnisch stünden mit Blick auf die Indikatoren die Chancen gut, dass weitere Anstiege erfolgen würden. Nächstes Ziel: 657 Euro, so David Schenk von "Der Aktionär" zur ASML-Aktie. (Analyse vom 24.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link