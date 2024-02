Börsenplätze ASML-Aktie:



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (01.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) unter die Lupe.Schon seit Beginn des Jahres kenne die ASML-Aktie kein Halten mehr und die starken Quartalszahlen in der vergangenen Woche hätten den Aufwärtssprint sogar noch weiter verstärkt. Die Reaktion der Analysten habe nicht lange auf sich warten lassen. So viel Potenzial würden dabei die Experten erwarten.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für ASML von 800 auf 950 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. In einem Schönwetter-Szenario biete die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters erhebliches Aufwärtspotenzial, so Analyst Sandeep Deshpande. ASML sei seine erste Wahl im europäischen Halbleiterbereich für das Jahr 2024, zumal der Aufschwung gerade erst beginne.Analystin Sara Russo von Bernstein Research habe ebenfalls ihr Kursziel von 800 auf 890 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Der Chipausrüster habe im Schlussquartal 2023 die Erwartung der Analystin übertroffen, so Russo. Der Rekordauftragsbestand und die signifikante Verbesserung des Auftragseingangs für EUV-Lithographieanlagen seien positive Zeichen für den Wachstumszyklus im Jahr 2025.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der ASML befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.