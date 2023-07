Börsenplätze ASML-Aktie:



620,00 EUR -2,99% (20.07.2023, 16:19)



618,90 EUR -5,06% (20.07.2023, 16:11)



NL0010273215



A1J4U4



ASME



ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (20.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ASML lege seit Ende Mai eine Verschnaufpause ein. Seit Anfang des Jahres habe die Aktie des niederländischen Hightech-Unternehmens in der Spitze rund 37 Prozent an Wert zugelegt, doch an das im Mai erreichte Hoch komme sie aufgrund des eigenen Gewinnrückgangs und der schwachen Chip-Nachfrage bei Taiwan Semiconductor erst einmal nicht mehr heran.Dreimal sei die ASML-Aktie seit Mai an die 687-Euro-Marke herangelaufen - diese habe sie bisher nicht überwinden können. Das Chartbild deute nun daraufhin, dass dies zumindest kurzfristig so bleiben könnte.Auch wenn der Kurs weiterhin über der 200-Tage-Linie notiere, befinde sich die Aktie weiterhin im Abverkauf. Mit dem überverkauften Stochastik-Indikator stünden zwar die Chancen gut, dass bald eine Gegenbewegung eintrete, doch dazu müsse das Mai-Tief bei 616,50 Euro als Support halten.Anleger, die der Empfehlung des "Aktionär" (52/22) gefolgt seien, lägen bereits 26 Prozent im Plus. Langfristig bleibe ASML ein Top-Titel. Charttechnisch müssten Anleger jedoch kurzfristig mit Rücksetzern rechnen.David Schenk von "Der Aktionär" empfiehlt bei der ASML-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link