Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche, vom 5. bis 7. September 2023, findet der 43. ASEAN-Gipfel statt, so die Analysten von Postbank Research.



Die Themen dieses Gipfels seien in erster Linie die Entwicklung und Stärkung der Zusammenarbeit der ASEAN mit externen Partnern. Der Teilnehmerkreis werde größer sein als üblich, da auch Partnerländer wie China, Indien, Südkorea, Japan, die Russische Föderation und die USA vertreten sein würden. Es würden mehrere bilaterale Abkommen über Infrastrukturinvestitionen, Ernährungssicherheit, grüne Wirtschaft und digitale Wirtschaft erwartet. Wichtige Diskussionspunkte würden auch der Verhaltenskodex für das Südchinesische Meer und andere wichtige Abkommen in der Region sein. Anschließend, am 9. Und 10. September, werde der G20-Gipfel in Neu-Delhi stattfinden, auf dem vor allem wirtschaftliche Fragen und die Entwicklung multinationaler Institutionen diskutiert würden.



Fazit: Der ASEAN-Gipfel in dieser Woche und der anschließende G20-Gipfel würden wichtige Plattformen für diplomatische Aktivitäten und Verhandlungen in Bezug auf den Außenhandel bieten. (CIO Week up front vom 04.09.2023) (04.09.2023/ac/a/m)





