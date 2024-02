Börsenplätze A.P. Moller-Maersk-A-Aktie:



ISIN A.P. Moller-Maersk-A-Aktie:

DK0010244425



WKN A.P. Moller-Maersk-A-Aktie:

861929



Ticker-Symbol A.P. Moller-Maersk-A-Aktie:

DP4A



Kopenhagen-Symbol A.P. Moller-Maersk-A-Aktie:

MAERSK A



NASDAQ OTC-Symbol A.P. Moller-Maersk-A-Aktie:

AMKAF



Kurzprofil A.P. Moller-Maersk A/S:



Das dänische Transport- und Logistik-Unternehmen A.P. Moller-Maersk A/S (ISIN: DK0010244425, WKN: 861929, Ticker-Symbol: DP4A, Kopenhagen-Symbol: MAERSK A, NASDAQ OTC-Symbol: AMKAF) wurde 1904 in Svendborg von dem Kapitän Peter Maersk Moeller und seinem Sohn Arnold Peter Moeller gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Zu den zentralen Geschäftsbereichen gehören die Container-Schifffahrt, sowie das Bereitstellen von APM-Terminals in zahlreichen Ländern.



Außerdem unterhält die A.P. Moeller-Maersk Group Schiffswerften in Dänemark und dem Baltikum und ist über die dänische Transportfluggesellschaft Star Air in der Luftfahrt engagiert. Unter den Markennamen Maersk Line, Damco und Safmarine befahren über 500 Containerschiffe die internationalen Gewässer; über die Hälfte dieser Schiffe befinden sich im Besitz der A.P. Moeller-Maersk Gruppe. Neben dem reinen Transport von Waren bietet A.P. Moeller-Maersk Logistiklösungen für den weltweiten Waren- und Personentransport an. (08.02.2024/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AP Moller-Maersk: Düstere Prognosen für 2024 - AktiennewsDie Aktien von AP Moller-Maersk (ISIN: DK0010244425, WKN: 861929, Ticker-Symbol: DP4A, Kopenhagen-Symbol: MAERSK A, NASDAQ OTC-Symbol: AMKAF) verlieren heute in der Sitzung fast 12%, nachdem schlechter als erwartete Quartalsergebnisse veröffentlicht wurden und das Aktienrückkaufprogramm abgesagt wurde, so die Experten von XTB.Wie Analysten von Citi berichten würden, sei die Aussetzung des Programms insbesondere angesichts des scharfen Anstiegs der Frachtraten infolge der Unruhen im Roten Meer negativ.Das Unternehmen erwarte in diesem Jahr eine Verlangsamung in der Schifffahrtsbranche. "Während die Krise im Roten Meer zu sofortigen Kapazitätsbeschränkungen und einem vorübergehenden Anstieg der Raten geführt hat, wird letztendlich das Überangebot an Kapazität zu Preisd Druck führen und sich auf unsere Ergebnisse auswirken", habe CEO Vincent Clerc gesagt.PROGNOSE FÜR DAS JAHR- Globaler Containerhandel +2,5% bis +4,5%- Das Unternehmen gehe von einem zugrunde liegenden EBITDA von 1 Milliarde bis 6 Milliarden US-Dollar aus, geschätztes EBITDA von 6,41 Milliarden US-Dollar- Angenommener EBIT-Verlust von 5 Milliarden bis 0 US-Dollar, geschätzter Verlust von 1,03 Milliarden US-Dollar- EBITDA 839 Millionen US-Dollar, -87% y/y, geschätztes EBITDA 1,04 Milliarden US-Dollar- EBITDA aus der Sparte Ozean 196 Millionen US-Dollar, -97% y/y, geschätztes EBITDA 419,1 Millionen US-Dollar EBITDA aus der Sparte Terminals 303 Millionen US-Dollar, +5,2% y/y, geschätztes EBITDA 320,3 Millionen US-Dollar- EBITDA aus der Sparte Schlepp- und Seeverkehrsdienste 88 Millionen US-Dollar, +7,3% y/y, geschätztes EBITDA 71 Millionen US-Dollar EBITDA aus der Sparte Logistik und Dienstleistungen 285 Millionen US-Dollar, -13% y/y, geschätztes EBITDA 338,4 Millionen US-Dollar- EBITDA-Marge aus der Ozean-Sparte 2,7% vs. 45,4% y/y, geschätzte EBITDA-Marge 5,58%- EBITDA-Marge aus der Logistik- & Dienstleistungsdivision 8% vs. 8,5% y/y, geschätzte EBITDA-Marge 9,21%- EBITDA-Marge aus der Terminals-Sparte 29,7%, geschätzte EBITDA-Marge 33,2%- EBIT-Verlust von 537 Millionen US-Dollar gegenüber einem Gewinn von 5,12 Milliarden US-Dollar y/y, geschätzter Verlust von 454,3 Millionen US-Dollar Umsatz 11,74 Milliarden US-Dollar, -34% y/y, geschätzter Umsatz 11,54 Milliarden US-Dollar- Umsatz Schifffahrt 7,18 Milliarden US-Dollar, -46% y/y, geschätzter Umsatz 6,95 Milliarden US-Dollar- Umsatz Logistik und Dienstleistungen 3,54 Milliarden US-Dollar, -8,2% y/y, geschätzter Umsatz 3,59 Milliarden US-Dollar Umsatz Terminals 1,02 Milliarden US-Dollar, +2% y/y, geschätzter Umsatz 962,3 Millionen US-Dollar- Umsatz Schlepp- und Seeverkehrsdienste 571 Millionen US-Dollar, +0,5% y/y, geschätzter Umsatz 553 Millionen US-Dollar Durchschnittlicher beladener Frachtraten ($/FFE) 1.925 US-Dollar, -50% y/y, geschätzte Frachtrate 1.897 US-DollarERGEBNISSE VON 2023- EBITDA 9,59 Milliarden US-Dollar, -74% y/y, geschätztes EBITDA 9,84 Milliarden US-Dollar- Umsatz 51,07 Milliarden US-Dollar, -37% y/y, geschätzter Umsatz 50,94 Milliarden US-Dollar Nettogewinn 3,91 Milliarden US-Dollar, -87% y/y, geschätzter Nettogewinn 3,5 Milliarden US-Dollar- Dividende pro Aktie DKK 515, geschätzte DKK 542,82 EBIT 3,93 Milliarden US-Dollar, -87% y/y, geschätztes EBIT 3,64 Milliarden US-Dollar