APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist APONTIS PHARMA der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der APONTIS PHARMA AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (08.11.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - APONTIS PHARMA-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH).Wir hatten vergangene Woche bei einem Unternehmensbesuch die Gelegenheit, uns mit dem CEO Karlheinz Gast und dem CFO Thomas Zimmermann von APONTIS PHARMA zur aktuellen Entwicklung und der mittelfristigen Perspektive des Unternehmens auszutauschen, so der Analyst der Montega AG.SECURE-Studie unterstreiche erneut Vorteilhaftigkeit der Single Pill-Therapie: Die kürzlich im New England Journal of Medicine - einer der angesehensten medizinischen Fachzeitschriften weltweit - veröffentlichte Studie habe erneut eindrucksvoll die Vorteile der Single Pill-Therapie gegenüber der Standard-Behandlung mit mehreren Einzelpräparaten veranschaulicht. In der randomisierten Phase III-Studie seien insgesamt 2.499 Patienten in sieben Ländern behandelt worden, die innerhalb der vorangegangenen sechs Monate einen Herzinfarkt (Myokardinfarkt) erlitten hätten. Die Patienten seien über einen Zeitraum von bis zu 48 Monaten entweder mit einer Single Pill-Kombination von Ramipril/ Atorvastatin/ASS oder mit einer auf Einzeltabletten basierenden Standardtherapie behandelt worden. Das Resultat der Single Pill-Therapie sei ein um 24% reduziertes Risiko kardiovaskulärer Folgeereignisse sowie ein Rückgang der kardiovaskulär bedingten Sterblichkeit um 33% gewesen, was auf die bessere Therapietreue (Adhärenz) bei der Single Pill-Behandlung zurückzuführen sei.Der klinische Studienleiter habe die Studie als Gamechanger bewertet. Die Ergebnisse seien nach seiner Auffassung so gut, dass die Single Pill-Kombination Ramipril/Atorvastatin/ASS - die APONTIS unter dem Namen Iltria® vertreibe - wie ein neues Molekül für die Sekundärprophylaxe kardiovaskulärer Erkrankungen angesehen werden sollte. Zusammen mit den guten Ergebnissen der bereits veröffentlichten START-Studie verfüge APONTIS nach Erachten des Analysten nun über viele exzellente, evidenzbasierte Daten, um die Single Pill als Goldstandard zu etablieren.Zusätzliche Wettbewerber wären für Etablierung der Single Pill-Therapie sogar hilfreich: Die größte Herausforderung im Vertrieb der Single Pill-Therapie sei laut Vorstand nicht, die Ärzte von den Wirkstoffen zu überzeugen, da diese als Einzeltherapie bereits seit Jahrzehnten etabliert seien, sondern diese für den veränderten Therapieprozess zu gewinnen. So sollten die behandelnden Mediziner die auf die Einzelsubstanzen eingestellten Patienten mit Hilfe der Praxis-EDV identifizieren und konsequent auf die geeignete Single Pill umstellen. Dies sei im Praxisalltag noch nicht etabliert und führe aktuell dazu, dass zur Single Pill-Behandlung geeignete Patienten übersehen würden. Im Idealfall hätten Ärzte bei der Therapieeinstellung schon eine mögliche Single Pill-Therapie bei der Auswahl der Einzelmedikamente im Blick, um dann in der Langzeit-Therapie die großen Vorteile der Single Pill nutzen zu können.Mehr als 20 Single Pills bis 2026 visibel - 2023 dürfte jedoch Übergangsjahr sein: Im September habe APONTIS eine Lizenzvereinbarung für die Einführung einer weiteren Single Pill im Bereich Bluthochdruck mit einem Umsatzpotential von mehr als 15 Mio. Euro p.a. abschließen können. Das Management habe im Gespräch auf eine zunehmende Dynamik im Bereich Business Development hingewiesen, was nicht zuletzt auf die steigende Attraktivität von APONTIS als Single Pill-Spezialist zurückzuführen sein dürfte. Mit bereits 10 Produkten in der Vermarktung sowie den drei aktuell in der Zulassung befindlichen Single Pills sehe der Analyst APONTIS auf gutem Weg, das mittelfristige Ziel - ein Single Pill-Portfolio von mindestens 20 Produkten bis 2026 zu führen - zu erfüllen. Kruse habe in seinen Prognosen nun 26 Single Pills für das Jahr 2026 modelliert (zuvor 24) und entsprechend die Mittelfristprognosen erhöht. Durch die Verzögerungen in der Zulassung von Caramlo HCT und Caramlo Lipid sowie einen stärkeren als bislang antizipierten Umsatzrückgang der strategisch weniger relevanten Co-Marketing-Umsätze habe Kruse seine Prognose für 2023 und 2024 dagegen reduziert.Die Gespräche mit dem Management sowie die Ergebnisse der SECURE-Studie würden für Kruse die klaren Vorteile der Single Pill-Behandlung gegenüber den bisherigen Basis-Therapien untermauern. Folglich sehe er den starken Kursrückgang der letzten Wochen als attraktive Gelegenheit, in eine vielversprechende Produkt-Pipeline mit vernachlässigbarem Entwicklungsrisiko zu investieren.