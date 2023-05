Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist APONTIS PHARMA der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der APONTIS PHARMA AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (04.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - APONTIS PHARMA-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bekräftigen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH).APONTIS PHARMA habe vorgestern nach Börsenschluss überraschend die erst am 9. März veröffentliche Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 deutlich nach unten revidiert. Die Gesellschaft erwarte nun einen Umsatz von 42,6 Mio. Euro (bisher: 51,7 Mio. Euro) und ein EBITDA von -3,2 Mio. Euro (bisher: 3,2 Mio. Euro). Die Anpassung der Guidance ergebe sich nach Angaben des Unternehmens im Wesentlichen aus den folgenden Sachverhalten:- Lieferschwierigkeiten bei Atorimib: Der Hersteller für Atorimib, das vom Umsatz bedeutendste Produkt von APONTIS (MONe: ca. 18 Mio. Euro in 2022), könne die bislang eingeplanten Mengen für 2023 aktuell nicht sicherstellen. Im Vorjahr habe der Hersteller die Auswirkungen von krankheitsbedingten Engpässen, einem Schaden an einer Verpackungsmaschine und einem Anstieg des Bedarfs aller europäischer Kunden (einschließlich APONTIS) noch durch eine Kapazitätsausweitung ausgleichen können. Die in 2023 erneut gestiegene Nachfrage aus dem Ausland könne der Hersteller derweil nur durch Hinzunahme einer weiteren Herstellungsstätte bewältigen. Die Anlage befinde sich aktuell im pharmarechtlichen Genehmigungsverfahren, die Zulassung verzögere sich aber. Der Start der Belieferung aus der weiteren Produktionsstätte werde daher in Q4 anstatt Q2 erwartet, sodass es zu einer entsprechenden Unterdeckung in den Belieferungsmengen aller Kunden des Herstellers komme. Dadurch fehle APONTIS ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag im Vergleich zur ursprünglichen Planung, was aktuell in der Guidance eskomptiert sei. Allerdings versuche der Hersteller noch zusätzliche Mengen Atorimib zu produzieren, die dann zu einer Verbesserung der gegenwärtigen Erwartungen führen würden.- Verzögerte Markteinführung von AP-D12: Die verzögerte Zulassung der neuen Wirkstoffkombination durch das BfArM habe dazu geführt, dass die erwarteten Produktmengen noch nicht hätten beauftragt werden können. Damit werde sich die Markteinführung voraussichtlich auf den Spätsommer verzögern, was ebenfalls zu einer Abweichung eines siebenstelligen Betrags zum ursprünglichen Budget führe.Zweitens führe die erneute Enttäuschung der quantitativen Erwartung zu einem Kredibilitätsverlust, der nur mühsam wieder aufgebaut werden könne. Auch wenn die aktuelle Lage augenscheinlich durch externe Faktoren bestimmt sei und das Management im Bereich der klinischen Evidenz sowie dem Ausbau der Pipeline signifikante Erfolge zu vermelden habe, seien die finanziellen Resultate bislang enttäuschend. Daran werde sich das Unternehmen nun noch stärker als zuvor messen müssen. Daher erscheine den Analysten das Erreichen der Mittelfristguidance von 100 Mio. Euro Umsatz bei einer EBITDA-Marge von ca. 30% bis 2026 aktuell nicht wahrscheinlich. Sie hätten ihre Prognosen für 2023 ff. entsprechend deutlich nach unten revidiert.Single Pills würden Leben retten und die Gesundheitskosten signifikant reduzieren. Zudem habe die Kombinationsbehandlung einen deutlich geringeren CO2-Abdruck als die Einzeltherapie. Für die Beurteilung der Aktie sei jedoch die finanzielle Performance des Unternehmens entscheidend, die vorerst deutlich eingetrübt sei.Fundamental bleibt die Aktie u.E. aufgrund des aussichtsreichen Marktpotenzials mit einem neuen Kursziel von 20,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro) eine Kaufempfehlung, so Tim Kruse, CFA und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG. Der Newsflow im Hinblick auf die Financial-KPIs dürfte jedoch vorerst verhalten bleiben. (Analyse vom 04.05.2023)