07.02.2024



07.02.2024



DE000A3CMGM5



A3CMGM



APPH



APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist APONTIS PHARMA der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der APONTIS PHARMA AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (07.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - APONTIS PHARMA-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) weiterhin zu kaufen.APONTIS PHARMA AG habe gestern im Rahmen eines Management-Calls auf der CONNECT Plattform ein Strategie-Update gegeben und Details zur bereits im letzten Jahr eingeleiteten Restrukturierung veröffentlicht.Das Unternehmen habe bereits angekündigt, die Größe des Außendienstes der neuen Vermarktungsstrategie anzupassen. Diese sehe künftig vor, den Außendienst zwar weiterhin als die bedeutendste Säule im Vertrieb einzusetzen, aber im Gegensatz zur Vergangenheit deutlich stärker durch flankierende Maßnahmen wie Direct und Medical Marketing sowie dem Ausbau der direkten Vermarktungsaktivitäten bei den Krankenkassen (Market Acces) zu ergänzen.Der Außendienst von nun rund 65 Mitarbeitern (zuvor ca. 130) werde sich auf Basis einer umfangreichen Potenzialanalyse künftig auf ca. 9.000-10.000 Allgemeinmediziner fokussieren, die überwiegend in Gemeinschaftspraxen organisiert seien und eine entsprechend große Patientenpopulation aufweisen würden. Das Management erwarte trotz der insgesamt reduzierten Kontaktpunkte einen höheren Share-of-Voice bei den verbleibenden Ärzten und folglich eine bessere Durchdringung der Patientenpopulation als zuvor. Zudem solle durch ein neues Datenmodell sowie das A-B-Testen von Vertriebskonzepten die Reaktionszeit sowie die Effizienz der Marketingmaßnahmen nochmals deutlich erhöht werden.Das gestern vorgestellte Update zur Strategie stimme Kruse zuversichtlich, dass APONTIS alles daran setzten werde, die Pole-Position im deutschen Single Pill Markt auszubauen. Entscheidend sei seines Erachtens, wie schnell die neue Strategie greife, was der Analyst an der Umsatzentwicklung neu eingeführter Produkte festmache. Unabhängig davon dürfte im laufenden Jahr die Rückkehr von Atorimib-Umsätzen bereits einen Großteil der von ihm antizipierten Zuwächse ausmachen.Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die APONTIS PHARMA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 12,50 EUR. (Analyse vom 07.02.2024)