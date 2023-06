Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil APONTIS PHARMA AG:



APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist APONTIS PHARMA der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der APONTIS PHARMA AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (30.06.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - APONTIS PHARMA-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH).Die Aktienanalysten der Montega AG hätten gestern die Möglichkeit gehabt, mit dem CEO und dem CFO von APONTIS PHARMA eine virtuelle Roadshow auf der CONNECT-Plattform durchzuführen. Zudem habe das Unternehmen eine Corporate News veröffentlicht, in der der Launch des "Single Pill Finder" sowie der Vermarktungsstart von Rosazimib bekanntgegebe worden sei - die nun elfte am Markt erhältliche Single Pill von APONTIS PHARMA.Der Single Pill Finder von APONTIS sei bereits angekündigt worden und sei als kostenloses Arzt-Assistenzsystem ab sofort im Web verfügbar. Unter www.single-pill-finder.de könnten Ärzte und Patienten auf Basis des Medikationsplans für Einzelmedikamente der Patienten in Echtzeit Empfehlungen für die Substitution durch Single Pills erhalten. Die Eingabe des Plans könne dabei manuell, als Foto oder hochgeladener Scan-Datei via Desktop, Tablet oder Smartphone erfolgen. Damit werde die Verschreibung durch die algorithmusbasierte Auswahl der passenden Sigle Pills und Dosierung enorm erleichtert.An dem Projekt hätten nach dem Motto "von Ärzten für Ärzte" mehr als 400 Mediziner in Deutschland mitgewirkt. Zudem sei bereits im April die Integration in das CGM-Assist-Programm vollzogen worden, das bei geeigneten Patienten über die Praxissoftware einen Hinweis für die Behandlung mit einer Single Pill gebe. Diese IT-Anwendungen würden den Außendienst von APONTIS künftig zusätzlich unterstützen und den Ärzten vorgestellt. Ziel sei es, dass die Tools in die Routinen der Mediziner bei der Anamnese der Patienten aufgenommen würden.In den Gesprächen hat sich unser Eindruck erhärtet, dass die Guidance als Worst-Case-Szenario zu verstehen ist, so die Aktienanalysten der Montega AG. Die Verfügbarkeit von Atorimib dürfte sich bis zum Jahresende deutlich verbessern. Aktuell seien nur die Lieferzeitpunkte noch nicht finalisiert, sodass das Management hierzu im Rahmen des Halbjahresberichts ein Update geben werde. Da der Hersteller nun auch noch eine dritte Produktionsstätte für Atorimib qualifizieren lasse, sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG spätestens für 2024 von keinen weiteren Einschränkungen mehr auszugehen.Die Lieferverzögerungen bei Atorimib seien für das Sentiment der Aktie und die kurzfristige Ergebnisentwicklung ein herber Rückschlag gewesen. In den letzten zwei Jahren hätten sich allerding die Rahmenbedingungen für die Single Pill-Therapie, auch durch das Einwirken von APONTIS PHARMA, erheblich verbessert.Entsprechend sieht Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, die Equity Story weiterhin intakt und empfiehlt die APONTIS PHARMA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 Euro zum Kauf. (Analyse vom 30.06.2023)