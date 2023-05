Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze APONTIS PHARMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs APONTIS PHARMA-Aktie:

7,98 EUR +5,56% (10.05.2023, 13:18)



XETRA-Aktienkurs APONTIS PHARMA-Aktie:

7,96 EUR +6,70% (10.05.2023, 13:38)



ISIN APONTIS PHARMA-Aktie:

DE000A3CMGM5



WKN APONTIS PHARMA-Aktie:

A3CMGM



Ticker-Symbol APONTIS PHARMA-Aktie:

APPH



Kurzprofil APONTIS PHARMA AG:



APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist APONTIS PHARMA der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der APONTIS PHARMA AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (10.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - APONTIS PHARMA-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bekräftigen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH).Die APONTIS PHARMA AG habe gestern die Zahlen für das Q1 2023 vorgelegt, die im Rahmen der Analysten-Erwartungen ausfielen, die sie erst kürzlich als Reaktion auf die Gewinnwarnung am 3. Mai gesenkt hätten.Die negative Umsatzentwicklung sei in Q1 wie erwartet durch zwei wesentliche Entwicklungen geprägt gewesen. Bei den Single Pills habe die starke Nachfrage nach der Wirkstoffkombination Atorvastatin und Ezetimib aufgrund von Kapazitätsengpässen des Herstellers nicht gedeckt werden können, sodass die Umsätze mit Atorimib gegenüber dem Vorjahr um 44% bzw. 2 Mio. Euro zurückgegangen seien.Zudem hätten die Erlöse mit Caramlo aufgrund einer starken Entwicklung in H1/22 erwartungsgemäß knapp 40% unter dem Vorjahr gelegen. Im übrigen Single Pill-Portfolio seien hingegen Zuwächse zu verzeichnen gewesen, die entsprechend zu einem unterproportionalen Rückgang des Segments Single Pills von 24,9% auf insgesamt 6,6 Mio. Euro in Q1 geführt hätten.Im Rahmen des IPO habe das Unternehmen das Ziel ausgegeben, bis 2026 insgesamt 20 Single Pills in der Vermarktung zu haben. Mit den kürzlich publizierten Erfolgsmeldungen habe APONTIS neben den zehn bereits am Markt befindlichen Produkten weitere 15 Pills vertraglich fixiert bzw. in der eigenen Entwicklung, von denen elf bereits in 2025 in der Vermarktung sein dürften. Zusätzlich seien vier weitere Produkte in einem fortgeschrittenen Stadium der Verhandlung, sodass das IPO-Ziel komfortabel übertroffen werden dürfte.Nach den letzten Lizenzerfolgen müsse der Fokus des Unternehmens nun darauf liegen, die breite Produkt-Pipeline in einen kommerziellen Erfolg umzuwandeln, um das Vertrauen des Kapitalmarkts in die Equity Story und das Management zurückzugewinnen. Die Analysten würden die unerfreuliche Entwicklung 2023 als Rücksetzer erachten, seien dennoch weiterhin von dem Potenzial der Single Pill-Therapie und der Aktie überzeugt.Entsprechend bekräftigen Tim Kruse, CFA und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 Euro. (Analyse vom 10.05.2023)