APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist APONTIS PHARMA der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der APONTIS PHARMA AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (31.07.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - APONTIS PHARMA-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH).Die APONTIS PHARMA AG habe vergangenen Donnerstag am späten Abend eine Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht und aufgrund der Entwicklung im ersten Halbjahr sowie außerordentlicher Ergebnisbelastungen die Guidance für 2023 ausgesetzt sowie das bisherige Mittelfristziel von 100 Mio. Euro Umsatz bis 2026 offiziell zurückgenommen.Im Zuge der Meldung habe das Unternehmen ebenfalls vorläufige Rahmendaten für die Entwicklung in H1 bekannt gegeben. Mit einem Umsatz von 9,1 Mio. Euro habe die Entwicklung in Q2 mit einem Minus von 34,1% wie erwartet deutlich unter dem Vorjahr (MONe: 9,3 Mio. Euro) gelegen. Das EBITDA habe sich in Q2 auf -2,5 Mio. Euro belaufen und sei noch schwächer ausgefallen als im Vorquartal (-1,5 Mio. Euro) und von dem Analysten erwartet (-2,0 Mio. Euro). Grund hierfür seien neben fehlender Deckungsbeiträge u.a. Kosten im Rahmen der Einführung von neuen Single Pills gewesen.Neben der Abfindung für den ehemaligen CEO (0,8 Mio. Euro) dürften weitere außerordentliche Belastungen im Rahmen der angekündigten Maßnahmen zur Steigerung der operativen Performance anfallen, die im Umfang aktuell noch nicht vollumfänglich vom Unternehmen eingeschätzt würden. Außerdem sollten diese in Abstimmung mit dem neuen CEO Bruno Wohlschlegel (ab 1. September) erfolgen. Insofern könne der Analyst die eingeschränkte Visibilität zum jetzigen Zeitpunkt nachvollziehen, hätte aber eine Bandbreite als Szenario für die Ergebnisentwicklung bevorzugt.Der Analyst habe im Rahmen der Gewinnwarnung im Mai das Mittelfristziel von 100 Mio. Euro Umsatz bis 2026 bereits ad acta gelegt. Er senke die Prognosen nun erneut, um die erwartbaren Einmalbelastungen für 2023 zu berücksichtigen (MONe: 3 Mio. Euro) und eine flachere Anlaufkurve der neuen Single Pills zu berücksichtigen.Die erneute Gewinnwarnung sei eine weitere bittere Pille. An dem Potenzial der Therapie habe der Analyst aufgrund der klinischen Evidenz und der Erfolge in anderen Ländern keinen Zweifel. APONTIS sei hier unverändert am besten aufgestellt, auch wenn die Umsetzung länger dauern werde, als bislang antizipiert. Fundamental sehe der Analyst die Aktie nach dem aktuellen Kursverfall als unterbewertet an, wenngleich Investoren vorerst noch starke Nerven und Geduld mitbringen müssten.Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, belässt die APONTIS PHARMA-Aktie auf dem "kaufen" Rating mit einem neuen Kursziel von 15,50 Euro (zuvor: 20,00 Euro). (Analyse vom 31.07.2023)