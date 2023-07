Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



8,42 EUR -0,24% (11.07.2023, 15:02)



8,42 EUR -1,41% (11.07.2023, 13:22)



DE000A3CMGM5



A3CMGM



APPH



APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist APONTIS PHARMA der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der APONTIS PHARMA AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (11.07.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - APONTIS PHARMA-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH).Der Aufsichtsrat von APONTHIS PHARMA habe gestern in einer außerordentlichen Sitzung mit sofortiger Wirkung den Rücktritt aus persönlichen Gründen vom CEO Karlheinz Gast zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig habe der AR Herrn Bruno Wohlschlegel für die Dauer von zwei Jahren zum Mitglied des Vorstands und zum Vorstandsvorsitzenden ab dem 1. September 2023 bestellt. Herr Wohlschlegel blicke auf eine langjährige Erfahrung im Pharmaumfeld zurück. Er sei u.a. Geschäftsführer der Merck Serono GmbH gewesen und habe davor das Europageschäft der Merck KGaA verantwortet. Bis zum 1. September führe Thomas Milz die Gesellschaft als Alleinvorstand.Das Unternehmen habe in den vergangen zwei Jahren große Fortschritte in der klinischen Evidenz für die Vorteilhaftigkeit der Single Pill-Therapie erwirken können. Zudem sei die Pipeline an Produkten gegenüber dem Zeitpunkt des IPO weiter ausgebaut worden, bereits vier neue Präparate auf den Markt gebracht. Gleichzeitig stehe das Unternehmen aber profitabilitätsseitig schlechter da als zum Zeitpunkt des IPO. Zudem habe die Kredibilität des Managements mit der massiven Gewinnwarnung nur wenige Wochen nach Veröffentlichung der ursprünglichen Guidance stark gelitten.Entsprechend erscheine es konsequent, eine Neuausrichtung an der Spitze des Unternehmens einzuleiten, auch wenn Herrn Gast ein großer Anteil des Aufbaus von APONTIS PHARMA und dem Single Pill-Geschäft in Deutschland zu verdanken sei. Aufgrund der Management-Erfahrung von Herrn Wohlschlegel gehe der Analyst davon aus, dass die künftige Ausrichtung des Unternehmens und des Produkt-Portfolios noch konsequenter an kaufmännischen und operativen Grundsätzen ausgerichtet werde.Der Analyst könne die Veränderung im Management der APONTIS PHARMA nachvollziehen. Ob und in welcher Form Anpassungen im Hinblick auf die aktuelle Unternehmensstruktur bzw. das Produktportfolio vorgenommen würden, sei auf Basis des derzeitigen Informationsstands nicht absehbar. Er halte solche Schritte aber weder für selbstverständlich noch unmöglich. Entsprechend dürfte der Kapitalmarkt eine eher abwartende Haltung einnehmen.Fundamental sieht Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, das unverändert große Potenzial der Single Pill-Pipeline des Unternehmens auf dem aktuellen Kursniveau nicht reflektiert und empfiehlt die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 Euro weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 11.07.2023)