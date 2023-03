Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil APONTIS PHARMA AG:



APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist APONTIS PHARMA der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der APONTIS PHARMA AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (13.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - APONTIS PHARMA-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bekräftigen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH).APONTIS PHARMA habe vergangene Woche gute Zahlen im Rahmen des vorläufigen Geschäftsberichtes veröffentlicht und im Anschluss einen Conference Call abgehalten.Im abgelaufenen GJ habe APONTIS ein Umsatzniveau von 55,7 Mio. Euro (+8,9% yoy) erwirtschaftet und habe damit sowohl die Analysten- als auch die Markterwartungen weitestgehend getroffen (MONe: 56,0 Mio. Euro; Konsens: 55,9 Mio. Euro). Dabei stamme das Wachstum insbesondere aus der erneut guten Entwicklung der Single Pills, die um 16% yoy auf 36,5 Mio. Euro hätten zulegen können (Umsatzanteil: rd. 66%; +4 PP yoy).Zum Ende 2022 habe ein EBITDA von 5,6 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einer Marge von 10,0% und demnach einer signifikanten Steigerung ggü. 2021 entspreche (EBITDA: 2,4 Mio. Euro; EBITDA-Marge: 4,7%). Wesentlicher Grund der Profitabilitätsverbesserung sei der Wegfall derim VJ enthaltenen IPO-Kosten von rund 3,5 Mio. Euro gewesen. Aufgrund eines geringer als von den Analysten antizipierten latenten Steueraufwandes habe der JÜ und damit auch das EPS mit 2,7 Mio. Euro bzw. 0,31 Euro über der Analystenerwartung (2,2 Mio. Euro bzw. 0,25 Euro) gelegen. Gleiches gelte für den FCF, der aufgrund eines deutlichen Rückgangs des Working Capitals (-4,5 Mio. Euro) mit 0,97 Euro pro Aktie deutlich positiv ausgefallen sei.Wenngleich der Aktienkurs seit unserer Roadshow mit dem Unternehmen im Februar rund 30% zugelegt hat, erachten wir das Chance-Risiko-Profil auch auf dem aktuellen Niveau weiter für äußerst attraktiv, so die Analysten der Montega AG.Vor dem Hintergrund der steigenden Visibilität für die Jahre 2024 ff. sehen Tim Kruse, CFA und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, die Multiples für das Übergangsjahr 2023 als nicht repräsentativ an und bekräftigen daher die Kaufempfehlung mit einem DCF-basierten Kursziel von 26,00 Euro. (Analyse vom 13.03.2023)