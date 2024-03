Tradegate-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

59,45 EUR +1,36% (01.03.2024, 12:11)



Wiener Börse-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

59,40 EUR +2,24% (01.03.2024, 12:06)



ISIN ANDRITZ-Aktie:

AT0000730007



WKN ANDRITZ-Aktie:

632305



Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

AZ2



Wiener Börse-Symbol ANDRITZ-Aktie:

ANDR



Kurzprofil ANDRITZ AG:



Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte.



Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen.



In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie.



Der börsennotierte Konzern hat rund 29.100 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. (01.03.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ANDRITZ AG (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) unter die Lupe.ANDRITZ habe auch in Q4 2023 die Markterwartungen übertreffen können und mit dem bereinigten Betriebsergebnis vor Amortisation (EBITA) fast die Analystenerwartungen erreicht, die am oberen Ende des Prognosespektrums gelegen hätten. Vom Segmentstandpunkt aus sei der Auftragseingang bei Hydro eine positive Überraschung gewesen, während die anderen Geschäftsbereiche innerhalb ihrer Schwankungsbreite geblieben seien. Das Gleiche habe für die Ergebnisse gegolten, wobei Hydro besser als erwartet abschnitten habe und Pulp&Paper und Metals leicht unter der Analystenprognose gelegen hätten. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill) habe im Geschäftsjahr 2023 0,99x betragen, was den Ausblick für das nächste Jahr unterstützen sollte.Die Marktsituation scheine zufriedenstellend zu sein (d.h. flach bis leicht steigend im Vergleich zum Vorjahr), mit guten Aussichten für Hydro und andere grüne Produkte sowie einem starken nordamerikanischen Geschäft. Das Management erwarte einen leichten Anstieg bei Umsatz und Gewinn, was normalerweise eine Steigerung um bis zu 5% bedeute, d.h. EUR 9,1 Mrd. Umsatz und EUR 779 Mio. EBITA. In der Telefonkonferenz habe CEO Schoenbeck auch auf stabile EBITA-Margen hingewiesem, d.h. 8,6% und ein book-to-bill-Verhältnis von 1,0x. Diese Prognose entspricht unserer Einschätzung und übertrifft die Erwartungen der anderen Analysten, so Teresa Schinwald, Analystin der RBI.Insgesamt sei Schinwald mit den Ergebnissen und dem Ausblick zufrieden. Angesichts der Reaktion des Aktienkurses scheine der Markt besorgt über den Auftragseingang im Pulp&Paper- und Metals-Bereich sowie die Auswirkungen der geringeren Kapazitätsauslastung zu sein. Der Anstieg bei Hydro, Energie- und grünen Produktbestellungen müsste einen Rückgang in den traditionellen Kundensektoren ausgleichen. Schinwald hoffe, dass die Änderung der Berichtsstruktur ab Q1 mehr Aufschluss über die Dynamik auf den Umwelt- und Energiemärkten geben werde, die positiv bleiben sollten.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von ANDRITZ lautete "Kauf", so Teresa Schinwald, Analystin der RBI. (Analyse vom 29.02.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze ANDRITZ-Aktie: