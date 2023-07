Tradegate-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

48,70 EUR +0,08% (27.07.2023, 17:26)



Wiener Börse-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

48,78 EUR +1,67% (27.07.2023, 17:14)



ISIN ANDRITZ-Aktie:

AT0000730007



WKN ANDRITZ-Aktie:

632305



Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

AZ2



Wiener Börse-Symbol ANDRITZ-Aktie:

ANDR



Kurzprofil ANDRITZ AG:



Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte.



Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen.



In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie.



Der börsennotierte Konzern hat rund 29.100 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. (27.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ANDRITZ AG (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) zu kaufen.Bei ANDRITZ laufe alles noch wie geschmiert, von Schwächeln keine Spur. Die Ergebnisse hätten die Analysten- und noch optimistischere Konsensschätzungen auf allen Ebenen übertroffen. Der Auftragseingang sei im Jahresvergleich um 5% gestiegen, der Auftragsbestand habe den zweithöchsten Wert in der Geschichte der Gruppe erreicht, der Umsatz sei um 20% gestiegen und das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill) habe weiterhin das 1x-Niveau übertroffen. Das Wachstum des Neugeschäfts habe sich von der Zellstoff- und Papierindustrie auf die Bereiche Hydro und Metals verlagert, wobei die grünen Projekte, die letztes Jahr schon 45% des Auftragseingangs ausgemacht hätten, konjunkturbedingte Rückgänge abfedern sollten. Auf bereinigter Basis sei sogar die Rentabilität gleich geblieben.Das Management habe die Prognose für 2023e auf "eine signifikante Steigerung von Umsatz und Ergebnis gegenüber 2022" erhöht, wobei das "signifikant" der entscheidende Zusatz sei, der eine zweistellige Verbesserung signalisiere. Erst 2024e könnte sich die Dynamik etwas abkühlen, da im Hauptgeschäftsbereich Zellstoff&Papier von sinkenden Umsätzen ausgegangen werde.Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, hat eine "Kauf"-Empfehlung für die Aktie von ANDRITZ. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze ANDRITZ-Aktie: