Tradegate-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

60,45 EUR -0,82% (27.04.2023, 09:40)



Wiener Börse-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

60,00 EUR -0,99% (27.04.2023, 09:27)



ISIN ANDRITZ-Aktie:

AT0000730007



WKN ANDRITZ-Aktie:

632305



Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

AZ2



Wiener Börse-Symbol ANDRITZ-Aktie:

ANDR



Kurzprofil ANDRITZ AG:



Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte.



Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen.



In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie.



Der börsennotierte Konzern hat rund 29.100 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. (27.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ANDRITZ AG (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) zu kaufen.ANDRITZ könne derzeit offenbar nichts falsch machen, so scheine es. Das Unternehmen habe die Erwartungen der Analysten der RBI und die Konsens-Schätzungen für das 1. Quartal 2023 auf allen Ebenen deutlich übertroffen, indem es in den wichtigsten operativen Ergebniszeilen einen Anstieg von rund 30% und beim Nettoergebnis von mehr als 40% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet habe.Der Auftragsbestand habe sich zum Ende des ersten Quartals auf EUR 10,4 Mrd. belaufen, wobei das Investitionsgeschäft der wichtigste Treiber gewesen sei. Einziger Wermutstropfen sei ein negativer Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gewesen, da die Ausführung von Großprojekten das Vertragsvermögen und die Vorräte erhöht habe. Die Überschussliquidität liege immer noch bei rund EUR 900 Mio. und lasse reichlich Spielraum für mögliche Unternehmenskäufe.Das Management habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt, der eine Steigerung von Umsatz und Ergebnis vorsehe, und erwarte eine Fortsetzung der Projekt- und Investitionstätigkeit in allen Geschäftsbereichen auf gutem bis zufriedenstellendem Niveau.Wir haben eine "Kauf"-Empfehlung für die Aktie von ANDRITZ, so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.04.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze ANDRITZ-Aktie: