Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte.



Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen.



In allen seinen vier Geschäftsbereichen - Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation - zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie.



Der börsennotierte Konzern hat rund 29.100 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. (25.01.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der ANDRITZ AG (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wiener Börse-Symbol: ANDR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ANDRITZ habe seine mittelfristige Prognose über die Erwartungen der Analystin und die Erwartungen des Marktes hinaus angehoben. Sie habe auf eine moderate Steigerung gehofft, aber das Management habe sich selbstbewusst genug gefühlt, um ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 5% für fast alle Segmente zu prognostizieren, mit Ausnahme von Umwelt & Energie, das mit einer schnelleren Rate von 10% wachsen solle.Das daraus resultierende Umsatzziel der Gruppe von EUR 10 Mrd. für 2024-26 liege mehr als EUR 1,8 Mrd. über den Erwartungen der Analystin. Das Unternehmen halte auch in Bezug auf die Rentabilität nicht zurück, mit einem Gruppen-EBITA-Margenziel über 9% und erhöhten Segmentzielen, bei denen ihre Schätzungen kaum das untere Ende der neuen Spannen berühren würden.Die höhere Rentabilität sei das Ergebnis eines schlankeren Betriebs nach früheren Restrukturierungen, einer besseren Produktmischung, da die Serviceerlöse schneller wachsen würden und des erwarteten Aufschwungs für einige hochmargige Produkte. Die oben genannte Rentabilität solle zu einer Nettomarge über der 6%-Marke führen. Die Dividende sollte in einer Ausschüttungsspanne von 50 bis 60% bleiben und eine stetige Wachstumstendenz aufweisen.Die Erwartungen für die Segmente würden auf einem Marktvolumenwachstum von 2 bis 3% für Pulp&Paper, Metals und Hydropower und 4 bis 5% für Environment&Energy basieren.Die Analystin glaube, dass die gestrige positive Marktreaktion auf die neuen Ziele vollkommen gerechtfertigt sei und hoffe, dass die Anleger die Ambitionen und Wachstumstendenz des Unternehmens zu schätzen wissen würden. Angesichts der konservativen Haltung von ANDRITZ bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Ziele erreicht werden könnten und gleichzeitig verdeutlicht werde, dass das Unternehmen sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhe. Sie werde ihre kürzlich angehobenen Prognosen überarbeiten müssen, und es sei wahrscheinlich, dass auch der Konsens einen signifikanten Sprung nach oben machen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity